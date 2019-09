Sarmiento recibirá a Dálmine el sábado desde las 15.30

Sarmiento recibirá a Villa Dámine el sábado a las 15.30; mientras que Belgrano de Córdoba y Temperley pondrán en marcha el jueves, desde las 21.05, la quinta fecha del torneo Nacional de fútbol, en partido por la Zona A del certamen.

El programa completo de la quinta fecha, es el siguiente:

Zona A

Jueves 12

A las 21.05: Belgrano de Córdoba vs Temperley

Viernes 13

A las 19.05: Estudiantes de Río Cuarto vs Ferro Carril Oeste

A las 21.05: Estudiantes de Buenos Aires vs Deportivo Morón

Sábado 14

A las 15.30: Nueva Chicago vs Atlanta y Alvarado de Mar del Plata vs Platense

Domingo 15

A las 11.00: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Independiente Rivadavia de Mendoza.

A las 17.00: San Martín de San Juan vs Barracas Central.

En horario a confirmar: Atlético Mitre de Santiago del Estero vs Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

Zona B

Sábado 14

A las 15.00: Chacarita Juniors vs San Martín de Tucumán.

A las 15.30: Sarmiento de Junín vs Villa Dalmine, Brown de Adrogué vs Instituto de Córdoba, Defensores de Belgrano vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Quilmes vs All Boys.

Domingo 15

A las 16.00: Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Atlético de Rafaela.

Lunes 16

A las 15.30: Deportivo Riestra vs Almagro.

A las 21.05: Tigre vs Ramón Santamarina de Tandil.