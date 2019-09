"Hoy me sentí en el cielo", dijo Maradona en su presentación como entrenador de Gimnasia

Diego Armando Maradona, flamante técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, aseguró ayer que se sintió "en el cielo" y que tuvo contacto con su difunta madre cuando ingresó al estadio Juan Carmelo Zerillo en su primer entrenamiento al frente del 'Lobo' platense.

"Hoy me sentí en el cielo. Cuando entré a la cancha estaba hablando con ella", dijo Maradona en referencia a su madre, Dalma Franco, conocida como 'La Tota', cuando pisó el césped del estadio de Gimnasia, en el que hubo más de 20 mil fanáticos.

"Viví muchas cosas hermosas, el nacimiento de mis hijas, mis hijos, el corazón creía que se me iba a reventar, y hoy cuando salí a la cancha me pasó lo mismo, pero alguien de arriba me frenó, no quiero hacerme el llorón", comentó.

"Lo único que quiero es agradecerle al presidente (Gabriel Pellegrino), a Cristian (Bragarnik), al 'Bocha' (Valeri) y a Víctor Stinfale también por haberme traído a visitar a mi mamá una vez", continuó el 'Pelusa', visiblemente emocionado.

Además dejó en claro que no promete "nada" como DT del 'Lobo', equipo que se encuentra en la última posición de los promedios, y que se tomará el lunes para "confirmar todo el cuerpo técnico" de cara al partido ante Racing, por la fecha seis.

"No soy mago, no prometo nada, con el recibimiento de hoy sería suficiente, yo quiero más, le dije al presidente quiero tomarme el día de mañana (por hoy) para confirmar todo el cuerpo técnico antes del partido", dijo.

"Necesitaba vivir uno de los últimos años míos en mi país y después veo qué hago. Con Gimnasia en Primera no sé si el presidente me va a renovar", bromeó el 'Diez' sobre Pellegrino, quien lo acompañó en la conferencia de prensa.

Por último, el máximo ídolo de la historia del Napoli, del fútbol italiano, dijo: "Queremos generar algo lindo en el fútbol argentino. Nosotros vamos a confiar y a entrenar. Hoy me dediqué más a la gente que llenó la cancha, pero no será así".

Diego Maradona hará su debut oficial como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata cuando su equipo reciba a Racing el próximo domingo desde las 11, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con árbitro a confirmar, por la sexta jornada de la Superliga Argentina (SAF).