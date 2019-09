Andrada por Marchesín y Alario por Martínez, dos de las variantes que prepara Scaloni ante México

Los ingresos como titulares del arquero de Boca Juniors Esteban Andrada por Agustín Marchesín y del ex delantero de River Plate, Lucas Alario, por Lautaro Martínez, fueron dos de las variantes que probó ayer el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, para enfrentar mañana martes a México, dirigido por Gerardo Martino, en el estadio Alamodome, de la ciudad estadounidense de San Antonio.

La delegación albiceleste arribó a San Antonio, el lugar de los Estados Unidos que tiene como ídolo deportivo a Emanuel Ginóbili, y por la tarde realizó su primer entrenamiento en esta sede del encuentro del próximo martes que se jugará desde las 23 de Argentina (21 locales).

Esa práctica consistió en un partido de fútbol entre los que en principio serán los titulares frente al "Tri" contra los que serán suplentes, y se observaron siete variantes respecto del encuentro del pasado jueves que finalizó empatado sin goles en Los Ángeles.

La formación que paró Scaloni estuvo conformada por Esteban Andrada; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister; Lucas Alario.

Si esta alineación se confirma, los únicos jugadores que repetirán titularidad serán Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

En tanto, en el arco Andrada reemplazará a Marchesín, algo anunciado la semana pasada por Scaloni, consignando que Franco Armani no está lesionado pero igualmente no verá minutos en esta gira; Germán Pezzella por Nicolás Otamendi, que tal como estaba previsto, retornó a Inglaterra el viernes por razones personales, y Marcos Rojo por el riverplatense Lucas Martínez Quarta.

En tanto que en la mitad de la cancha el tercer jugador de campo de River con que cuenta Scaloni en los Estados Unidos (el otro es Montiel), Exequiel Palacios, relevará a Giovani Lo Celso, que también retornó a Inglaterra afectado por una lesión, mientras que Alexis Mac Allister irá por Joaquín Correa y Marcos Acuña por Paulo Dybala. En ataque, Lucas Alario ocupará el lugar de Lautaro Martínez.

Sin embargo, algunas de estas variantes podrían no concretarse en posiciones muy puntuales, como en los casos de Acuña y Alario, ya que Dybala le avisó a Scaloni apenas llegó a los Estados Unidos, un día después que el resto del plantel (estaba esperando una salida de la Juventus que nunca se produjo), que estaba para jugar ambos encuentros, mientras que el técnico también quiere seguir afianzando en el centro del ataque a Lautaro Martínez.

Si ocurre esto último, entonces el entrenador podrá mantener su esquema preferido que es el 4-3-3, pero si se inclina por el mencionado en primera instancia, que fue el que probó hoy, entonces estará mutando a un 4-3-2-1.

Martino y Scaloni, el choque de los técnicos argentinos

Martino y Scaloni, ambos con raíces en Newell's Old Boys, de Rosario, se cruzarán mañana martes, en el que será el cuarto enfrentamiento del "Tata" ante el seleccionado argentino dirigiendo a una selección extranjera. En los tres anteriores, como DT de Paraguay, sufrió una derrota 1-0 con gol de Javier Mascherano en la Copa América de Venezuela 2007, posteriormente un empate 1 a 1 en cancha de River para las eliminatorias de Sudáfrica 2010 (Sergio Agüero y Gabriel Heinze, en contra) y finalmente un 1-0 que lo clasificó al representativo "guaraní" en Asunción, con tanto de Nelson Haedo Valdéz.

La formación que paró Martino en el entrenamiento de hoy para cruzarse por cuarta vez con Argentina, fue la siguiente: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Carlos Salcedo, Héctor Moreno (luego lo reemplazó Néstor Araujo) y Jesús Gallardo; Orbelín Pineda , Edson Álvarez y Jonathan Dos Santos; Jesús Corona, Raúl Jiménez e Hirving Lozano.