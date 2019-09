Habrá hoy un esperado choque entre líderes, en el estadio de Villa Belgrano

Hoy domingo, se van a disputar los seis encuentros de la cuarta fecha del campeonato de fútbol “Clausura 2019” que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que se denomina “Ángel Kenan” (“El Pálido), figura emblemática del balompié local y referente del Club Atlético Mariano Moreno, fallecido este año.

Todos los cotejos de la jornada dominical se iniciarán a las 15.30, disputándose uno de ellos en Lincoln y los restantes en nuestra ciudad, destacándose que queda libre en la jornada el conjunto de Jorge Newbery.

Choque de punteros

En el estadio “El Bosque”, el equipo de Villa Belgrano recibirá al Deportiva Baigorrita, en choque entre dos de los tres punteros e invictos que tiene el campeonato.

El otro líder, Rivadavia de Junín, será visitante de Independiente, en el campo de deportes del “Barrio Cielo”.

En su estadio “Centenario”, el elenco de B.A.P. recibirá a Mariano Moreno y en el campo de deportes sito a la vera de la avenida de Circunvalación, Defensa Argentina se medirá con River Plate, dos elencos que buscan recuperarse tras las últimas derrotas sufridas.

También habrá acción en cancha de los tricolores, ya que Ambos Mundos espera la visita de Origone FC de Agustín Roca.

Completan la fecha en el “Coliseo Albirrojo” de la vecina ciudad, el campeón del reciente “Apertura 2019”, Rivadavia de Lincoln, y Sarmiento de Junín, en pleito entre juveniles equipos.

La quinta fecha

Luego de la fecha de hoy, la quinta jornada se disputará el venidero fin de semana, teniendo libre en esa ocasión el conjunto de Rivadavia de nuestra ciudad.

Van a jugar B.A.P. VS. Jorge Newbery; Origone FC vs. Independiente; RiverPlate vs. Ambos Mundos; Sarmiento vs. Villa Belgrano; Deportivo Baigorrita vs. Defensa Argentina; y Mariano Moreno vs. Rivadavia de Lincoln.