Sarmiento empató sin goles en su visita a Almagro y se mantiene líder de la Zona 2

Sarmiento quedó ayer como puntero de la Zona 2 de la Primera Nacional tras empatar sin goles con Almagro, como visitante, en uno de los partidos de la cuarta fecha.

El arquero del Verde, Manuel Vicentini, le atajó un penal a Juan Manuel Martínez, a los 38 minutos del primer tiempo; y fue figura central en el conjunto de nuestra ciudad que conduce tácticamente Iván Delfino.

Pese a no haber hecho un buen partido, con este resultado, Sarmiento suma 8 puntos, uno más que sus escoltas Villa Dálmine, Quilmes y Riestra, los dos últimos aún no jugaron en la jornada; y es líder temporal de su grupo.

Por su parte, Almagro (2), que debe un encuentro contra San Martín de Tucumán, continúa sin ganar en esta temporada.

En el trámite de las acciones, justamente fue el conjunto local quien salió con la idea de cuidar la pelota por medio de un equipo largo y abierto, mientras que Sarmiento se dedicó a presionar la salida rival y asfixiar en cada espacio de la cancha con un mediocampo intenso.

La presión del Verde funcionó a medias, porque en esos primeros minutos del juego, el equipo de Delfino se mostró dinámico pero muy impreciso.

Los dirigidos por Delfino no mostraron la solidez defensiva de siempre, y principalmente el conjunto local lastimó por el sector de Lautaro Gemianini. Por esa zona, Almagro insinuó mucho con la sociedad armada por Martínez y Patricio Toranzo, pero no lo tradujo en situaciones concretas.

Una tibia mediavuelta de Pablo Magnín sería la jugada más peligrosa del Verde. En cambio, el local sí tuvo una situación verdadera de gol cuando el árbitro cobró un penal inexistente, de Olivera a Suárez. Desde los doce pasos, el arquero Manuel Vicentini le ganó el duelo a "El Burrito" Martínez y le contuvo un remate que sería clave. Con el cero a cero se irían al descanso.

En el complemento, el Verde mejoró pero no pudo convertir

Para jugar el complemento, Delfino movió fichas. Metió a Sergio Quiroga, sacó a Francisco Molina y reordenó el mediocampo. Así, Graciani siguió por la banda derecha, Vismara y Quiroga jugaron en el doble cinco; mientras que Pombo pasó a la izquierda.

Con el correr de los minutos se notó una mejoría en el conjunto de nuestra ciudad. Quiroga le dio más dinámica, juego y asociaciones al equipo, pero el problema siguió estando en la definición.

Sarmiento no estuvo fino en los metros finales. Tampoco tuvo mucha suerte. La más clara otra vez estaría en los pies de Magnín, luego de una gran proyección del lateral Gemianini que después de un pase hacía atrás, el "7" del Verde, con el arco libre, no pudo concretar con precisión y la pelota se fue por arriba del travesaño.

En definitiva, en el segundo tiempo los dos equipos mostraron más ganas que juego. Los dos abusaron de los pelotazos frontales, repartieron el protagonismo y así el partido fue cayendo en un pozo.

Los minutos corrieron y ambos se agarraron del empate sin goles, ya que no se atacaron en el último tramo. El pitazo final cerró un partido chato, pero que le permitió a Sarmiento sumar para mantenerse como líder en soledad de su grupo.