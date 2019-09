Si no se puede ganar siempre es bueno empatar. En esa lógica, el director técnico de Sarmiento, Iván Delfino, se mostró conforme con el punto logrado en la visita a Almagro pero no así con el rendimiento del equipo.

Sobre el partido que el Verde empató sin goles, analizó: "Dejamos todo en la cancha, no fue un partido bien jugado pero de todas maneras tuvimos nuestras chances para ganarlo. Y también tuvimos la jugada del penal que lo podríamos haber perdido si no fuera porque Manuel (Vicentini) contuvo bien el remate".

Añadió: "Fue un partido de mucha pelota larga y no se pudieron dar muchos pases seguidos. Pese a eso tuvimos nuestras chances pero no pudimos concretar. Creo que el segundo tiempo fue mejor que el primero, pero así y todo no pudimos convertir".

Para la remontado que tuvo el equipo en el complemento fue clave el ingreso de "El Checho" Sergio Quiroga. Al respecto, el entrenador destacó: "La idea fue agruparnos y tratar de armar sociedades. También en la semana habíamos trabajado mucho la pelota cruzada pero eso tampoco nos salió como lo habíamos practicado. Quizás logramos un mayor volumen de juego porque Pancho (Francisco Molina) estaba muy marcado".

Continuó: "Entonces con Pombo por afuera, enganchando para adentro; y con Quiroga por el medio, tuvimos mejor juego, generamos un par de situaciones pero no fuimos prácticos, y en líneas generales, el partido no fue bueno. El empate creo que estuvo bien".

En cuatro fechas disputadas, Delfino no pudo repetir el mismo equipo y eso también ocupó un momento de la charla. "Son circunstancias que se dieron, en algunos casos hubo lesiones complicadas pero bueno, nosotros trabajamos para que todos estén y para presentar el mejor equipo. Está claro que si jugamos como el primer tiempo de hoy no vamos a llegar muy lejos", consideró.

"Terminamos jugando con mucha actitud"

También el arquero y capitán de Sarmiento, Manuel Vicentini, habló con la prensa en la zona de vestuarios y dijo: "Fue un partido en el que yo creo que entramos bastante desconcentrados. Creo que tuvimos algunos errores que nos podrían haber costado caro, pero por suerte reaccionamos y fuimos mejorando con el correr de los minutos".

Agregó: "Terminamos jugando con mucha actitud. Hicimos un clic porque entendimos que no podíamos ubicarnos bien en el partido y terminamos rescatando un punto que nos sirve para trabajar tranquilos en la semana y para seguir mejorando".

Sobre la jugada del penal, dijo: "La verdad que es una jugada muy rápida y sinceramente yo no alcanzo a ver bien qué fue lo que pasó. Tendría que verla un poco más tranquilo por la tele pero desde mi punto de vista creo que no fue penal porque el quite es limpio. Wily (por Wilfredo Olivera) llega primero y la pelota sale limpia para el costado. Pero, por suerte se pudo evitar el gol".

"En el segundo tiempo arrancamos mucho mejor, aceleramos la salida desde otro lugar y creo que los pudimos incomodar en varias situaciones. Generamos más juego, estuvimos más cerca pero no tuvimos la eficacia de otros partidos", completó el "1".

Por último, "El Checho" Quiroga, opinó: "Sumamos un punto importante que en esta cancha es complicado. No sé cuantos equipos van a lograrlo. En el segundo tiempo encontramos cierta sintonía y pudimos generar varias situaciones. De todas maneras nos faltaron detalles para poder convertir".

"Para ganar nos faltó ser prácticos. Estuvimos cerca pero no se dio. También tuvimos un penal en contra, que por suerte Manu (Manuel Vicentini) lo pudo controlar. Lo importante es sumar, ir partido a partido y mejorar. Si nos concentramos en mejorar, seguramente los resultados van a llegar solos".