La Argentina y Chile no lograron quebrar el cero

El seleccionado argentino mostró ante Chile, ayer a la madrugada, los primeros atisbos de lo que pretende su ahora confirmado entrenador, Lionel Scaloni, para definir el estilo de juego, y aún con la ausencia del suspendido capitán Lionel Messi, desarrolló 45 minutos iniciales muy prometedores dentro de un empate 0-0 que no tradujo los merecimientos futbolísticos expresados por un equipo albiceleste que fue superior a su rival.

El primer tiempo se empezó a insinuar con mayor nitidez el estilo que pretende inculcarle Scaloni al equipo, con presión alta,control de balón dinámico, con rotaciones permanentes y llegadas por el medio y los costados, buscando triangular en todos los sectores del campo rival.

Para eso, el técnico nutrió al equipo de jugadores con excelente pie bajo un sistema 4-3-3, más "un cinco con presencia", papel que cumplió a la perfección en esa etapa inicial Leandro Paredes, relevando hasta a sus defensores cuando se lanzaban al ataque tanto como trabajando esforzadamente en la recuperación y, por si esto fuera poco, sin renunciar a lo mejor que sabe hacer, que es jugar.

Pero Argentina no pudo quebrar, no pudo convertir ante un Chile por momentos impotente, que apeló muchas veces al juego brusco, algo que de haber estado el árbitro estadounidense Jair Marrufo tan severo como correspondía que estuviera, tendrá que haber expulsado al ex Quilmes Charles Aranguiz ya en el primer tiempo.

Todo eso provocó que el desarrollo se desluciera en los 45 minutos finales, donde la acción más clara la tuvo Chile a los cuatro minutos con un cabezazo de Eduardo Vargas que rebotó en el travesaño del arco defendido por Marchesín.

Después de esa acción Scaloni ya empezó a darles minutos de selección a algunos de sus preferidos como el volante riverplatense Exequiel Palacios, así como para hacer debutar con la camiseta albiceleste a otros jóvenes mediocampistas como el velezano Nicolás Domínguez y el boquense Alexis Mac Allister.

Pero salvo por esas experiencias, el segundo período quedó para la anécdota, aunque lo saludable del encuentro fue lo realizado en el primer tiempo, algo que conformó a Scaloni según lo confirmó el propio técnico.

Ahora se vendrá el México del ex técnico del seleccionado argentino, uno de los antecesores de Scaloni como Gerardo Martino, en el que se anuncia un colmado estadio Alamodome, de San Antonio, Texas, el martes a las 21.