El afiche de la polémica

Ayer, en el página de Facebook oficial del Club Sarmiento se subió un flyer informando sobre una prueba de jugadores que River Plate realizará en el Centro de Alto Rendimiento del CAS, el martes, desde las 11.

Llamativamente, la invitación contenía la imagen de muchos jugadores del club "Millonario" y del técnico Marcelo Gallardo. Esta supremacía del color rojo y blanco no cayó bien en los hinchas del Verde que se hicieron sentir, principalmente, en las redes sociales.

"Creemos que esta imagen es sumamente contraproducente para el arduo trabajo de hormiga que llevamos a cabo distintos hinchas y socios en Junín y en cualquier parte del mundo, ya que varios aspectos que se ven reflejado en la misma, son justamente con los cuales luchamos día a día", expresaron, por ejemplo, desde el Movimiento Cultural y Popular Sarmientista.

Sobre la polémica desatada, un alto dirigente del club dijo: "No me parece grave pero no me gusta".