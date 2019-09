"Acá todos tenemos el deseo de lograr el ascenso", expresó el volante Ariel Cólzera

Ayer, al finalizar el entrenamiento del plantel profesional de Sarmiento, el volante creativo Ariel Cólzera dialogó en exclusiva con Democracia y dejó sus sensaciones sobre el buen presente del equipo en el Campeonato 2019/2020 de la Primera Nacional.

El futbolista que vistió la "10" en el último partido ante San Martín de Tucumán, donde el Verde ganó 3 a 1, contó: "Fue una semana muy tranquila, de mucho trabajo. Analizamos mucho al rival que se nos viene y sabemos que Almagro se hace muy fuerte de local. Pero bueno, tenemos que extender la racha que venimos logrando, tenemos que estar concentrados y prestar mucha atención a lo que nos dice el técnico porque cada partido es muy importante".

En relación al encuentro que se viene por la cuarta fecha, donde Sarmiento visitará a Almagro mañana, desde las 15.10, Cólzera indicó: "Durante la semana trabajamos mucho en el tema de hacer una pausa en los últimos metros. Trabajamos para mejorar en ese aspecto con la idea de tener más eficacia en la definición".

Añadió: "Desde lo personal vengo sumando minutos de juego y me vengo sintiendo cada vez mejor".

A nadie le gusta salir

En lo que va del torneo, al "10" le ha tocado salir en el segundo tiempo y en el último partido se mostró un tanto molesto con la decisión del entrenador Iván Delfino. Al respecto, dijo: "Con las pulsaciones a mil y a pocos minutos de haber arrancando el segundo tiempo uno se agarra una calentura tremenda, pero bueno, son decisiones del técnico; él tiene otra mirada, cree que otro compañero puede hacer funcionar mejor al equipo y uno tiene que respetar esas decisiones".

"Son situaciones que se dan y que uno tiene que aguantar. Estoy en una etapa de querer sumar minutos para poder seguir mejorando", completó.

El aplauso del hincha

En el mismo partido ante el "Santo" tucumano, a Cólzera no le gustó salir pero en la misma situación obtuvo el caluroso aplauso de la gente. Sobre este hecho, reconoció: "La verdad que me sorprendió mucho el aplauso de la gente, sinceramente no me lo esperaba".

Añadió: "Desde lo futbolístico, el campeonato pasado no tuve una buena participación y ahora recién van tres fechas. Entonces cuando me tocó salir la verdad no me esperaba recibir el cariño de la gente. Fue muy lindo y se los agradezco. Estas cuestiones nos ayudan mucho a seguir trabajando y a tratar de mejorar todos los días un poquito más".

Recambio y nueva etapa

Ya metido de lleno en esta nueva etapa, Cólzera explicó: "Hubo muchos cambios de nombres pero por suerte el equipo viene funcionando muy bien. Nos hemos adaptado todos de la mejor manera y en este nuevo proceso los buenos resultados también ayudan. Si preguntás por algún cambio, creo que quizás el equipo anterior era más dinámico y este equipo parece ser un poco más aguerrido".

Agregó: "Generalmente, cuando hay un nuevo proceso cuesta un poquito más encontrar el funcionamiento y los resultados, pero creo que en este caso hemos arrancado bien. Se armó un nuevo grupo, en donde los que llegaron lo hicieron bien y los que estábamos también pusimos lo nuestro. Ahora el objetivo es seguir por este camino".

"Por ahí nos está faltando mantener el resultado. Cuando convertimos un gol nos convierten rápido y eso es algo que tenemos que mejorar. Nos pasó en Córdoba frente a Instituto y acá frente a San Martín de Tucumán. Es algo que tenemos que mejorar", completó el "10".



Después de la lesión

El fútbol siempre da revancha y el caso de Ariel Cólzera es un ejemplo de ello. En la charla con este diario, el ex jugador de Boca se refirió a la grave lesión que sufrió en el torneo pasado (rotura de ligamentos) y que lo marginó de las canchas durante todo el torneo.

Sobre aquella lesión, expresó: "Fue una lesión muy difícil pero por suerte salió todo bien. Cuando ocurren estas cosas, a mi edad, es complicado, pero me propuse volver lo antes posible y por suerte salió todo bien. Arranqué a sumar minutos en las prácticas y después en los ensayos de fútbol".

Además remarcó: "Cuando llegué a Sarmiento el equipo tenía un estilo y hoy tiene otro. Hay que correr más y en esto uno se tiene que adaptar, hay que seguir trabajando para cumplir con el objetivo que tenemos como grupo".

Para finalizar, señaló: "Me dicen el loco pero uno es consiente en que tiene que hacer las cosas bien, estar a disposición del técnico y seguir sumando desde el lugar que me toque".

"Acá todos tenemos el deseo de lograr el ascenso. Es algo que hoy está muy lejano pero que en cada práctica y en cada partido lo tenemos muy presente. Nos ha tocado jugar finales, las perdimos y hemos aprendido de esa experiencia. Ahora estamos arrancando otra historia. Arrancamos bien y tenemos que seguir por este camino para poder lograr cosas importantes", finalizó.