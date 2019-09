Ponzio reconoció que recibió 85 mil euros y los devolvió en el marco del juicio por arreglos

El volante de River Plate Leonardo Ponzio admitió ayer que recibió "dinero" por pedido del entonces presidente de Zaragoza, Agapito González, pero que luego se los devolvió a una persona que "pertenecía al club", en el marco del juicio que se lleva adelante en Valencia, por el supuesto arreglo de partido Levante-Zaragoza en el 2011, por la liga de España.

En ese partido que el conjunto aragonés ganó 2-1, resultado que necesitaba para lograr la permanencia en primera división, jugaron también los argentinos Nicolás Bertolo (Banfield) y el ex arquero de San Lorenzo, Leonardo Franco.

"Recibo una llamada del presidente. Me dice que me iba a ingresar un dinero, que tenía que hacer un favor. Que lo retire para devolvérselo. No se lo devolví a él sino a una persona de confianza de él en La Romareda. Me dijo que era para hacer frente a entradas y autocares para el desplazamiento. No era un directivo, no sé quién era pero lo veía con él, pertenecía al club", declaró Ponzio, según los medios españoles.

En el testimonio judicial, el ex Newell's Old Boys de Rosario recordó que se juntó con González en un restaurante y allí le comentó la situación pero no le pidió explicación, al igual que el resto de sus compañeros.

"No lo hice. Fue una equivocación mía", lamentó el capitán de River, que tal vez se pierda el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores de América ante Boca Juniors (1/10 en el estadio Monumental), ya que el juicio finalizará el 30 de septiembre.

Posteriormente, Bertolo compareció también en el juicio, a pesar de no haber recibido dinero, algo que aseguró en la declaración.

Las penas para los imputados en el caso de ser declarados culpables son de dos años de prisión y seis de inhabilitación.