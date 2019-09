Diego Maradona está cerca de ser técnico de Gimnasia

La novela de Diego Maradona y Gimnasia y Esgrima La Plata sigue escribiendo capítulos y se espera que hoy llegue el desenlace, que salvo imponderables será positivo, según anunció el abogado personal del "Diez" Matías Morla, quien afirmó que "todo está encaminado en un 93 por ciento".

El propio Morla aseguró que "las posibilidades son muchas. Estamos en un 93 por ciento. Diego tiene muchas ganas, le gustan los desafíos y además está feliz de que en su país lo tengan en cuenta. Viene de hacer muy buenos trabajos".

"Las reuniones fueron positivas, el presidente Gabriel Pellegrino me habló mucho del club y sumamos a Christian (Bragarnik) para temas más específicos que resolverán ellos con los dirigentes del club", agregó Morla.

El propio Maradona publicó un video en sus redes sociales, dónde le envió un mensaje a los hinchas del "Lobo" y también le dedicó unas palabras a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, eterno rival del "Lobo".

Por estas horas, Bragarnik mantendrá contactos con Pellegrino y se espera para mañana la respuesta final y el optimismo reina en todas las partes. A las 11 de este jueves mantendremos una reunión que será la definitiva", anticipó Morla.

Uno de los temas a resolver es la conformación del cuerpo técnico, que tendría dos ayudantes de campo y dos preparadores físicos, más un entrenador de arqueros. Algunos podría aportar el propio Maradona, mientras que desde el club también realizaron sugerencias.

Esas propuestas de la dirigencia gimnasista pasan por un emblema del club, el ex zaguero central Jorge "Coco" San Esteban, más el ex arquero Carlos Fernando Navarro Montoya, que defendió los colores del "tripero" en la temporada 2005-2006.

Lo acompañaría Sebastián Méndez

Sin embargo, el candidato que sonó con más fuerza desde el primer instante en que se conoció el interés de Gimnasia por Maradona fue el del "Gallego" Sebastián Méndez, ex zaguero central de Vélez Sarsfield, San Lorenzo y el Banfield campeón del Apertura 2009, que a sus 42 años acaba de desvincularse como entrenador del Cúcuta Deportivo, de Colombia. El que lo acerca es su representante, el mencionado Bragarnik.

Pero un tema que preocupa a Maradona y a la dirigencia "mensana" es el del preparador físico, y para ello desde el entorno de Diego surgió el nombre de Alejandro Kohan, que acaba de desvincularse de Banfield junto con Hernán Crespo, que regresó a Italia, donde reside junto a su esposa y sus tres hijas, pero tiene intenciones de seguir dirigiendo en Argentina.

Es por ello que Kohan tiene decidido no romper su vínculo profesional con Crespo y seguir siendo su preparador físico en el próximo destino que le toque a "Valdanito".

Y otra "bomba" de las que acostumbra Maradona lanzar fue la de su ayudante de campo principal, para el que candidateó a Gabriel Batistuta, aunque sin que éste supiera nada, pero el ex delantero de Boca juniors y River Plate se disculpó elegantemente y rechazó el convite porque el próximo martes 17 será sometido en Suiza al implante de una prótesis en el tobillo izquierdo.

"Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando. Lamentablemente en Basilea tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo izquierdo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor", se excusó el "Bati" en su cuenta de Twitter.

Los dos entrenadores que lo acompañaron en la reciente aventura de Diego por Dorados de Sinaloa, de la segunda división del fútbol mexicano, Luis Islas y José María "Pancho" Martínez (dirige a San Luis de Quillota en el ascenso chileno), no fueron tenidos en cuenta para esta oportunidad.

Después de acordar todos los detalles concerniente a lo deportivo y, sobre todo, lo económico, algo que se solucionará por el interés de especialmente dos sponsors por respaldar el contrato de Maradona, lo único que falta resolverse mañana es el tema de la logística, ya que Diego vive en Bella Vista, acaban de aplicarle una prótesis en la rodilla izquierda, posiblemente deban colocarle otra en la derecha, y los viajes lo afectan.

Una hora y cuarenta minutos en auto todos los días desde su domicilio hasta Estancia Chica constituyen un obstáculo que en principio se podría sortear si Maradona consiguiera una vivienda en el country Abril, de Berazategui, ya que su idea es la de estar a diario con el plantel y no solamente un par de días a la semana como ocurriría si no se muda.

Pero ese "siete por ciento" que falta para que Maradona se convierta en técnico de Gimnasia, en el que sería su tercer club como técnico en Argentina después de Racing y Mandiyú, de Corrientes, más allá de la selección nacional, se resolverá hoy.

En el exterior, además del mencionado conjunto mexicano, Maradona dirigió en los Emiratos Árabes Unidos a Al Wasl y Al Fujairah.

Su próxima estación parece ser La Plata, una capital bonaerense que ya está revolucionada con la noticia, al punto que los hinchas "triperos" parecieron olvidar por estas horas que su equipo está último en la tabla de promedios, a 11 unidades de Colón, el último que se está salvando del descenso en estos días. Ese será el gran desafío para Diego.