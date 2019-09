Para el director técnico de Sarmiento de Junín, equipo que gana, no se toca

El entrenador del equipo profesional de fútbol de Sarmiento de Junín, el santafesino Iván Delfino, tiene pensado repetir el próximo sábado, en la visita a Almagro, el equipo que venció 3 a 1, el pasado sábado en el estadio “Eva Perón” de nuestra ciudad, a San Martín de Tucumán.

El plantel del “Verde”, uno de los líderes del grupo “B” de la Primera Nacional, manteniendo el invicto, entrenó ayer con base de trabajos de fútbol, una parte en espacios reducidos y luego en cancha entera, para “afinar” la preparación de cara al encuentro ante los tricolores de Villa Raffo.

Hoy habrá un trabajo más intenso de fútbol y mañana, tras el entrenamiento matutino, el plantel del C.A.S. viajará a la Capital Federal, para esperar concentrado en un hotel de la CABA el cotejo sabatino, que se iniciará a las 15.05, será televisado y lo arbitrará Nazareno Araza.

Se estima entonces que Sarmiento formará con Manuel Vicentini; Lautaro Geminiani, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Maximiliano Fornari, Federico Vismara, Claudio Pombo, Gabriel Graciani y Ariel Cólzera; Pablo Magnín.

Debe destacarse que ya comenzó a entrenar junto a sus compañeros el capitán del equipo, el entrerriano Luis Yamil Garnier, tras la operación de rodilla derecha a la que fue sometido el mes pasado.



Recordemos que Sarmiento suma siete puntos y está en el primer puesto de su grupo junto a Deportivo Riestra y Quilmes en la zona “B”, en un torneo que ofrece dos ascensos a la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Las posiciones del grupo se completan con Tigre y Gimnasia de Jujuy (6 unidades); Gimnasia y Esgrima de Mendoza (5); Brown de Adrogué, Santamarina de Tandil y Villa Dálmine (4); San Martín de Tucumán (3); Atlético Rafaela y Defensores de Belgrano (2); y con un solo punto están Almagro, Instituto de Córdoba, Chacarita y All Boys.

LA PROGRAMACIÓN

La programación completa de la cuarta fecha de la Primera Nacional, con árbitros confirmados, es la siguiente:

Mañana viernes:

15.30: Barracas Central vs. Estudiantes (Buenos Aires), con arbitraje de Luis Lobo

21.05: Deportivo Morón vs. Belgrano de Córdoba, Bruno Bocca (televisado).



El sábado 7:

13.05: All Boys vs. Defensores, con Yamil Possi como juez (T.V.).

15.05: Almagro vs. Sarmiento, Nazareno Araza (televisado).

15.30: Atlanta vs. Estudiantes (Río Cuarto), Pablo Dóvalo (T.V.).

15.30: Villa Dálmine vs. Gimnasia de Mendoza, Andrés Gariano.

20.05: Instituto de Córdoba vs. Chacarita, Yael Falcón Pérez (T.V.).

21: Temperley vs. Alvarado de Mar del Plata, siendo juez Héctor Paletta

Domingo 8:

16: Ferro Carril Oeste vs. Mitre (Santiago del Estero), con arbitraje de Julio Barraza.

16: Platense vs. Brown de Puerto Madryn, Mariano González

16: Agropecuario vs. San Martín de San Juan, Ramiro López.

16: San Martín (Tucumán vs. Deportivo Riestra, Leandro Rey Hilfer.

17.30: Independiente Rivadavia vs. Nueva Chicago, Nelson Sosa.

21.05: Gimnasia de Jujuy vs. Tigre, Diego Ceballos (televisado).

Lunes 9:

20.30: Santamarina de Tandil vs. Brown de Adrogué, Gastón Suárez

21.05: Atlético Rafaela vs. Quilmes, con arbitraje de Emanuel Ejarque (T.V.).