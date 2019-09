Defensa Argentina se impuso a Sarmiento y se escapa en el torneo

El puntero del campeonato Seniors de fútbol organizado por la Liga Deportiva del Oeste, Defensa Argentina, superó 2 a 0 a Sarmiento y sacó más ventaja con respecto a su perseguidor.

Por la duodécima y anteúltima fecha de la fase clasificatoria, los “Celestes del Sur” derrotaron a los “Verdes” en el cotejo disputado en el estadio “Centenario” de B.A.P.

Por su parte, Ciclista venció 1 a 0 a Ambos Mundos; y B.A.P. superó 2 a 0 a River Plate, también en cancha de los “Ferroviarios”.

En el estadio de Villa Belgrano, los resultados registrados fueron estos:

Jorge Newbery 2 vs. Independiente 0; Origone 4 vs. Rivadavia de Junín 0; y Singlar de Ascensión 3 vs. Villa Belgrano 0.

Posiciones y la última fecha

Resta una sola fecha y los seis primeros clasificarán para disputar la Copa de Oro, en la cual se definirá el campeón del torneo, mientras que los otros ocho equipos jugarán por la Copa de Plata.

Las posiciones quedaron así conformadas: Defensa Argentina, 29 puntos; B.A.P. y Singlar de Ascensión, 26; Sarmiento de Junín, 25; Origone, 24; River Plate, 17; Independiente, 16; Jorge Newbery, 15;

Ambos Mundos y Ciclista, 12; Mariano Moreno, 10; Villa Belgrano y Rivadavia de Junín, 7 y Deportivo Baigorrita, 4 unidades.

Por la última fecha se enfrentarán:

Villa Belgrano vs. Sarmiento; Origone ante Singlar de Ascensión; River Plate vs. Deportivo Baigorrita; Rivadavia de Junín vs. Mariano Moreno; Ambos Mundos ante B.A.P.; Jorge Newbery vs. Ciclista; y el líder, Defensa Argentina, confrontará con Independiente.