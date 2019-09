Sarmiento visita a Almagro el sábado desde las 15.05 horas

Ayer, la AFA confirmó los días y horarios de los partidos correspondientes a la cuarta fecha del torneo de Primera Nacional. Sarmiento visitará a Almagro el sábado desde las 15.05.

Deportivo Morón ante Belgrano de Córdoba abrirán el viernes venidero desde las 21.05, el programa de la cuarta fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El programa completo de las dos zonas del torneo, es el siguiente:



ZONA A

Viernes 6

A las 21.05: Deportivo Morón vs Belgrano de Córdoba

Sábado 7

A las 15.30: Atlanta vs Estudiantes de Río Cuarto, Temperley vs Alvarado de Mar del Plata y Barracas Central vs Estudiantes de Buenos Aires.

Domingo 8

A las 16: Ferro Carril Oeste vs Atlético Mitre de Santiago del Estero, Platense vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn y Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs San Martín de San Juan. A las 17.30: Independiente Rivadavia de Mendoza vs Nueva Chicago.



ZONA B

Sábado 7

A las 13.05: All Boys vs Defensores de Belgrano. A las 15.05: Almagro vs. Sarmiento. A las 15.30: Villa Dálmine vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza. A las 20.05: Instituto de Córdoba vs Chacarita Juniors.

Domingo 8

A las 16: San Martín de Tucumán vs Deportivo Riestra. A las 21.05: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Tigre.

Lunes 9

A las 20.30: Ramón Santamarina vs Brown de Adrogué. Y a las 21.05: Atlético de Rafaela vs Quilmes.