Newell's, Talleres (Córdoba) y Atlético Tucumán tuvieron su “Feliz Domingo”

Newell`s goleó ayer por 4 a 1 a Huracán en un buen partido jugado en el “Coloso Marcelo Bielsa” del Parque de la Independencia de Rosario, por la quinta fecha de la Superliga.

Los goles locales fueron convertidos por Mauro Formica, Cristian Lema, en dos ocasiones y Angelo Gabrielli, mientras Fernando Coniglio marcó para la visita.

Huracán fue superior en el comienzo, con una presión alta que le permitió ganar la pelota por la derecha con Coniglio sobre Bíttolo. La jugada derivó hacia el medio para Faravelli, pero su remate se fue desviado.

Sin embargo, el “Globo” se regaló por primera vez a los 5 minutos, tras un córner de Bogado por la derecha, en el que Cacciabúe contraatacó por la derecha y le metió justa para la solitaria entrada de Mauro Formica, que metió un remate preciso al segundo palo.

El partido se hizo de ida y vuelta, al extremo que Leal se lo perdió cuando la tiró alta, tras un centro de Gabrielli, a los 16m. Casi inmediatamente después, Coniglio cabeceó desviado un centro de Chávez desde la izquierda.

A los 28m., Lema entregó mal la pelota en la salida y Coniglio aprovechó para rematar de zurda y empatar el partido, luego de que la pelota se desviara en Gentiletti y entrara de emboquillada, junto al poste izquierdo.

Sin embargo, Lema se rehizo a los cuatro minutos cuando llegó solo a un centro de Gabrielli desde la derecha y la metió de cabeza junto al primer palo.

Newell`s fue muy superior en el complemento cuando monopolizó la pelota y atacó por los costados. El conjunto 'rojinegro' estiró la diferencia a los 22m., cuando el lateral uruguayo Gabrielli pateó desde la derecha, la pelota se desvió en Walter Pérez y entró arriba, en el primer palo.

Y en el descuento, el ingresado Rodrigo Salinas la cruzó hacia Albertengo, el lateral Pérez le hizo penal y se fue expulsado. El zaguero Lema lo cambió por gol, con un derechazo al palo derecho.

Éxito de Talleres

Talleres de Córdoba revirtió un resultado adverso y superó a Aldosivi de Mar del Plata 2-1, en encuentro que se disputó en el estadio Mundialista Mario Alberto Kempes, válido por la quinta fecha de la Superliga.

Al minuto de juego abrió el marcador Nazareno Solís para los visitantes, mientras que en la primera etapa, la “T” dio vuelta el resultado con los tantos de Nahuel Bustos (16m.) y Jonathan Menéndez (36m.).

El equipo albiazul sumó su segunda victoria al hilo, en tres partidos sin derrotas, llegó a los 10 puntos en el certamen y quedó transitoriamente como uno de los escoltas de San Lorenzo (13). Aldosivi, por su lado, reúne apenas 4 unidades.

Atlético Tucumán fue práctico

Atlético Tucumán venció a Arsenal por 1 a 0 en un partido de trámite parejo jugado en el estadio "José Fierro" de la capital tucumana por la quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Con gol del defensor Marcelo Ortiz de cabeza en el primer tiempo, los tucumanos -que jugaron con un hombre menos casi todo el segundo tiempo por expulsión de Javier Toledo- fueron más que Arsenal que no jugó bien y sufrió su segunda derrota consecutiva.

En la primera parte tras un comienzo parejo del partido Atlético se puso en ventaja a los 20 minutos con un cabezazo tras un centro perfecto de Gonzalo Castellani desde un tiro de esquina. A partir de allí, el local tuvo el control del juego y llegó en dos oportunidades a los 32 y 37 minutos a través de sus delanteros Leandro Díaz y Toledo.

En la segunda parte, Atlético Tucumán quedó rápidamente en inferioridad numérica y aguantó muy ordenado ante un Arsenal que buscó sin demasiadas ideas y no pudo empatar.



Colón y Central quedaron a mano

Colón y Rosario Central empataron por 1-1 en un duelo clave por la permanencia en Santa Fe, por la quinta fecha de la Superliga.

El "Sabalero" se puso en ventaja por el gol de Rodrigo Aliendro a los 18 minutos del primer tiempo pero Claudio Riaño igualó para el "Canalla" a los 40', tras un error en la salida del arquero uruguayo Leonardo Burián.

El empate no modificó la posición de ambos en la tabla de los promedios del descenso por lo que Colón se mantiene un punto por arriba de Central, que está apenas afuera de la zona de peligro.

Luego del gol de Aliendro, quien encontró un rebote en el área y abrió el marcador con una buena mediavuelta, Central sintió el golpe y fue superado por el local pero se encontró con el error de Burián para rescatar el invicto en el torneo.

El delantero Lucas Gamba, quien ingresó al equipo por la polémica venta de Maximiliano Lovera al fútbol griego, presionó la salida de Colón y luego del remate fallido de Burián asistió a Riaño para el gol del empate.

En el segundo tiempo, el partido se partió, los dos equipos no supieron cómo generar peligro y parecieron conformarse con no perder.