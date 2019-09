Sarmiento ganó y es líder de la Zona B

El Estadio "Eva Perón" fue una fiesta. En el marco de la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional, Sarmiento le ganó a San Martín de Tucumán por 3 a 1 y con el triunfo se transformó parcialmente en el nuevo líder de la Zona B.

El equipo dirigido tácticamente por Iván Delfino sumó su segundo éxito consecutivo. Pablo Magnín abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo; Gonzalo Rodríguez, en contra de su valla, a los 39 del complemento, puso el 2 a 0; y "El Checho" Sergio Quiroga, a los 49, convirtió el tercero para el conjunto de nuestra ciudad. El descuento de la institución tucumana fue obra de Lucas González, a los 43 del ST.

En el trámite de las acciones, el partido fue de menor a mayor. En los primeros minutos, ninguno de los equipos se auspició como protagonista y el encuentro se hizo un tanto aburrido.





Por el lado del Verde, el equipo de Delfino no tuvo control del juego pero sí mantuvo un gran orden en sus líneas. Wilfredo Olivera y Lucas Landa volvieron a jugar juntos en la zaga defensiva y eso fue sinónimo de confianza. En esa zona también se destacó la solidez de Geminiani y de Castet.

Así, haciéndose fuerte en el fondo, Sarmiento fue dejando de lado los pelotazos y comenzó a apostar más al juego asociado. No obstante, al conjunto de Delfino le costó muchísimo.

A los 22 minutos de esa primera parte, Maximiliano Fornari le volvió a ganar a Emiliano Purita en el mano a mano, enganchó para adentro y tiró un buen centro pasado que se fue cerrando. Concentrado y muy astuto, Pablo Magnín leyó la jugada y alcanzó a conectar el centro para festejar el primer tanto de la tarde. Lindo gol del Verde que se gritó fuerte en todo el "Eva Perón".

Por el lado de San Martín de Tucumán no hubo mucha intensidad. "El Pichi" Juan Mercier metió algunos pelotazos cruzados para la proyección de los marcadores de punta y no mucho más que eso. La visita mostró un juego mediocre, sin profundidad y con muchísimas imprecisiones al momento de la creación.

El gol de Magnín fue quizás el único atractivo del primer tiempo pero con eso bastó para que el Verde se fuera al descanso en ventaja.

San Martín (T) lo fue a buscar y el Verde lo terminó liquidando

La historia del complemento fue muy distinta. San Martín de Tucumán salió más convencido. El equipo de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez saltó al campo de juego decidido a empatar y por momentos incomodó al local.

Pero ante la insistencia del conjunto visitante, Sarmiento fue asentando su solidez. El equipo de Delfino mostró su experiencia para manejar los tiempos, se agrupó bien atrás para aguantar la diferencia y apostó a la contra como arma para ampliar la ventaja.

A los 39, tras un córner, "Wily" Olivera saltó y la pelota pegó en su marcador para meterse en el arco de Arce. Gonzalo Rodríguez, en contra, puso el 2 a 0 que trajo cierto alivio. No obstante, la respuesta del "Santo" fue casi inmediata porque a los 43 Lucas González le ganó la espalda a Castet y definió bien ante la salida de Vicentini. El 2 a 1 le puso más condimento al partido.

Casi como un juego de ajedrez, los técnicos de San Martín pusieron tres delanteros y Delfino respondió metiendo a Juan Antonini para defender con cinco hombres. La decisión del entrenador de Sarmiento fue acertada. Y esto se terminó de confirmar a los 49 minutos.

Cuando el partido moría, "El Checho" Quiroga, que había ingresado por Cólzera, quedó mano a mano con el "1" del "Santo" y el pibe del Verde definió como los que saben, suave, sutil y por arriba de la humanidad de Arce, para así poner el 3 a 1 final.

El pitazo de Pablo Echavarría desató la alegría. Sarmiento jugó un partido correcto. No brilló pero fue efectivo. Y con eso fue suficiente para ganar por primera vez en Junín y subirse a lo más alto de las posiciones de la Zona B.