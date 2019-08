Lanús llegó a la punta de la Superliga

Lanús se convirtió anoche en el tercer puntero de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con su tercera victoria consecutiva, esta vez ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 1-0 de local por la quinta fecha.

El ex futbolista de River Plate Carlos Auzqui marcó la diferencia a los 28 minutos del primer tiempo, asistido magistralmente de primera y de taco por el capitán José "Pepe" Sand.

Lanús, que llegaba de ganarle a Vélez (3-1) y Unión (2-1) en Santa Fe, igualó la línea de Boca y San Lorenzo, que jugarán mañana domingo ante River Plate en Núñez y hoy frente al "Tatengue" en el Bajo Flores, respectivamente.

La victoria tuvo un impacto muy positivo para el "Granate" en la lucha por evitar el descenso, puesto que se alejó a nueve puntos de Newell's Old Boys de Rosario, último equipo en ocupar una plaza condenatoria a la Primera Nacional.

De modo opuesto incidió para Central Córdoba, ahora hundido en el último puesto de la tabla de promedios.

El eterno "Pepe" Sand, con un taco sublime, puso de cara al gol a Auzqui para simplificar el desarrollo de un partido que mostraba mejor a Central Córdoba tras dos llegadas claras en los diez primeros minutos.

La visita estuvo cerca de marcar con un tiro de Jonathan Herrera que dio en el ángulo izquierdo y un tiro libre de Gervasio Núñez que demandó una buena atajada de Agustín Rossi, nuevamente figura.

El gol cambió las características del juego debido a que los santiagueños sintieron el impacto y perdieron la solidez con la que había complicado a Lanús desde el comienzo.

Los dirigidos por Luis Zubeldía fueron prácticos para controlar el partido con la ventaja, no lograron conectar una jugada para asegurar el triunfo, pero fueron en definitiva justos ganadores por la valiosa virtud de la contundencia.