La Loba tendrá que defender el liderazgo del Clausura en su visita a Villa Belgrano

Este fin de semana se jugará la tercera fecha del Torneo de Primera División Clausura 2019 "Ángel Kenan" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Entre los partidos más importantes, River Plate de Junín defenderá el liderazgo en su visita a Villa Belgrano. El equipo que conduce tácticamente Mario Finarolli se medirá ante los dirigidos por Dario Albarello, el lunes, a las 21.30, en el Estadio "El Bosque". Se trata de un duelo interesante, entre dos equipos que seguramente pelearán por el campeonato.

Pero la tercera fecha del torneo de primera división comenzará el domingo con cuatro partidos. A las 15, Rivadavia de Junín recibirá en su estadio de Ambos Mundos; Origone jugará en Agustín Roca, desde las 14.30, ante Defensa Argentina; Deportivo Baigorrita será local ante Rivadavia de Lincoln en un duelo que comenzará a las 14; y, por último, en cancha de Ambos Mundos, Sarmiento será local ante BAP, en un encuentro que arrancará a las 15.

El lunes, además del partido entre La Loba y Villa, el tercer capítulo del Clausura 2019 cerrará con el encuentro que disputarán Jorge Newbery, en su estadio, ante Mariano Moreno, desde las 21.30. Libre: Independiente de Junín.

Resultados de la fecha anterior: Ambos Mundos 1 - 1 Independiente (J); Defensa Argentina 1 - 2 Rivadavia (J); Villa Belgrano 3 - 1 Origone Fútbol Club; Rivadavia (L) 0 - 1 River Plate (J); BAP 0 - 0 Deportivo Baigorrita; y Jorge Newbery 0 - 1 Sarmiento.

Tercera fecha del torneo de inferiores

Mañana

Rivadavia (J) vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Newbery vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. Defensa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Villa vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Baigorrita vs. Rivadavia (L)

Sexta: 13.00

Décima: 14.30

Cuarta: 15.45

Sarmiento vs. BAP

(cancha de A. Mundos)

Décima: 11.00

Octava: 12.00

Sexta: 13.30

El domingo

Rivadavia (J) vs. A. Mundos

Predécima: 10.00

Novena: 11.00

Séptima: 12.00

Quinta: 13.15

Newbery vs. Moreno

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Origone vs. Defensa

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Baigorrita vs. Rivadavia (L)

Séptima: 12.30

Sarmiento vs. BAP

(A. Mundos)

Predécima: 10.00

Novena: 11.00

Séptima: 12.00

Quinta: 13.15

El lunes

Villa vs. River

Predécima: 20.30

Cabe recordar que no presentan categorías, Origone Fútbol Club en quinta; Deportivo Baigorrita en quinta, octava, novena y predécima; y Sarmiento en cuarta. En esta tercera fecha tendrá jornada libre el Club Independiente de Junín.