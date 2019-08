A Banfield le "urge sumar puntos y me hago cargo de lo que me corresponde"

El director técnico de Banfield, Hernán Jorge Crespo admitió que a su equipo "le urge sumar puntos" por el mal comienzo que tuvo en la Superliga, con la baja en el promedio que lo empezó a comprometer con el descenso, y subrayó que se hace "cargo" de lo que le "corresponde".

"En el ambiente del fútbol las urgencias de los puntos mandan por eso en Banfield urge sumar puntos, por más que se piense en un proyecto de juego", sostuvo el entrenador en conferencia de prensa ofrecida esta tarde en el polideportivo de Luis Guillón, previa al entrenamiento vespertino.

"El arranque de este campeonato a nivel puntos no me lo esperaba -sobre 12 unidades posibles solo sumó tres- y lo que peor me dejó fue el mal funcionamiento que se mostró ante Argentinos Juniors (2-3), cometiendo muchos errores", reconoció 'Valdanito'.

En esta locura de los promedios me estoy ocupando para mejorar, aunque hay que ver que son 56 los partidos que se promedian hasta ahora, de los cuales solo 14 dirigí yo. Hernán Crespo. DT de Banfield

Pese a la siguiente derrota con Boca (0-1) manifestó que recuperó "la confianza porque se corrigieron errores y el equipo recuperó el funcionamiento pretendido, solo faltó el gol" y consideró que con "los últimos jugadores que se incorporaron sobre el inicio del torneo, que ya entendieron la idea, se van a tener mejores resultados y con Defensa y Justicia se puede empezar a sumar", aventuró.



El choque de hoy

Precisamente, el 'Halcón' será el anfitrión del 'Taladro' hoy a las 21.10 en el estadio Norberto Tomaghello, con arbitraje de Darío Herrera, por la quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

"El fútbol no da tiempo a nada, a nivel de puntos en 14 partidos que estamos acá -desde enero pasado a la fecha- cosechamos muy poco, lo reconozco, por más que se pudo haber merecido más por los buenos partidos que jugó el equipo con la idea que desarrollamos", señaló el ex goleador de River y de la selección argentina.

Entre la última parte del torneo pasado de la Superliga y el actual, Banfield ganó solo dos partidos, empató cinco y perdió siete. Además, con Crespo ganó por 32avos de Copa Argentina ante Juventud Unidad de Gualeguaychú (3-0) y superó a Estudiantes de La Plata en la ida de la llave por Copa de la Superliga (1-0) y perdió en la revancha (0-2). Los fríos números, sin duda, no apoyan la propuesta del coach de 44 años, nacido en Florida (Vicente López).

"En esta locura de los promedios me estoy ocupando para mejorar, aunque hay que ver que son 56 los partidos que se promedian hasta ahora, de los cuáles solo 14 dirigí yo y me hago cargo de lo que me corresponde, pero para hacer una evaluación aún faltan 30 partidos", indicó 'Valdanito'.

Los rumores

Lo cierto es que la estabilidad del entrenador depende en gran parte de lo que ofrezca Banfield hoy viernes, trascendiendo que ya los dirigentes mantuvieron contactos informales con algunos posibles candidatos a reemplazarlo de acuerdo al desenlace que se presente. Entre ellos, la posible vuelta de Julio César Falcioni, a quien Crespo reemplazó a partir del comienzo de 2019.

Respecto del encuentro con Defensa, el DT no confirmó la formación, pero sí aseveró que "Jesús Dátolo no reaparecerá porque viene de un proceso de alta fiebre que no le permitió entrenar con continuidad en las últimas dos semanas y si no está al 100 por ciento no se puede dar ventaja".

"Es un jugador muy importante para el equipo por eso es preferible que se reponga para la siguiente fecha, dentro de 15 días (por la sexta fecha recibirá a Talleres de Córdoba)", concluyó Crespo.