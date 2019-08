Coudet probó con cuatro cambios en Racing para recibir a Godoy Cruz por la quinta fecha

El director técnico de Racing Club, Eduardo Coudet, dispuso ayer a la tarde un ensayo de fútbol formal en el que probó cuatro cambios respecto del equipo titular que igualó sin goles ante Central Córdoba de Santiago del Estero, de visitante, el domingo pasado, con miras al choque ante Godoy Cruz, por la quinta fecha de la Superliga.

De los cuatros cambios, dos serán de manera obligada debido a la baja por lesión de Augusto Fernández (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda) y la expulsión por doble amonestación de Matías Zaracho.

En lugar de Fernández el DT incluyó a Diego "Pulpo" González, en tanto que en reemplazo de Zaracho le dio rodaje a David Barbona.

Por su parte, en la zaga central de la defensa puso a Leonardo Sigali por Lucas Orban, mientras que en el ataque incluyó a Darío Cvitanich en lugar de Nicolás Reniero.

El probable equipo titular se midió ante el cuadro de la cuarta división del club, en la cancha principal de Cilindro de Avellaneda.

En otro orden, el mediocampista Matías Rojas, uno de los cinco refuerzos de la presente temporada, no formó parte del entrenamiento debido a un cuadro febril por faringitis, mientras que José Rodríguez Bebanz se entrenó con la Reserva.

El plantel "albiceleste" volverá a los entrenamientos hoy por la mañana en la cancha auxiliar del Cilindro, a puertas cerradas, y al finalizar hablará el técnico Eduardo Coudet en conferencia de prensa.

Racing Club recibirá a Godoy Cruz mañana sábado desde las 20, en el estadio Presidente Perón, con arbitraje de Germán Delfino y transmisión de TNT Sports, en un encuentro válido por la quinta jornada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Quinta fecha

Hoy

19.00: Lanús vs. Central Cba (SdE)

21.10: Estudiantes LP vs. Velez

21.10: Def y Justicia vs. Banfield

Mañana

13.15: Argentinos vs. Gimnasia LP

15.30: San Lorenzo vs. Unión

17.45: Patronato vs. Independiente

20.00: Racing Club vs. Godoy Cruz

El domingo

11.00: Colón vs. Rosario Central

11.00: Atl Tucumán vs. Arsenal

13.15: Newells vs. Huracán

13.15: Talleres (C) vs. Aldosivi

17.00: River Plate vs. Boca Juniors