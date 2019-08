"No va a ser considerado" dijo Juan Antonio Pizzi sobre la salida de Belluschi ante Unión

"No va a ser considerado para el partido del fin de semana", aseguró el entrenador de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, sobre la ausencia del mediocampista Fernando Belluschi para el partido de mañana sábado ante Unión de Santa Fe.

El volante sufrió el miércoles una contractura en el aductor medial de la pierna izquierda y el técnico "santo" reconoció que no lo quiere arriesgar ya que "no alcanzó a ser una lesión".

De esta manera, el DT pasará al medio a Óscar Romero en el lugar de Belluschi y el lateral por izquierda sería Juan Ramírez o Nahuel Barrios.

"Por lo tanto decidimos no tomar riesgos", aseguró el ex delantero de Rosario Central y Valencia de España, de 51 años, sobre la ausencia del volante.

Respecto al rival, Pizzi destacó que "lleva tiempo trabajando con la misma filosofía" y comentó que el equipo santafesino es "sólido" defensivamente.

Sobre cómo el equipo de Boedo planteará el encuentro, ex DT del seleccionado chileno vaticinó que "vamos a intentar vulnerar su sistema defensivo y a cuidarnos de los contragolpes. Buscaremos los caminos para desequilibrar en la parte ofensiva, con velocidad y buen control del balón".

Y en cuanto a que el equipo azulgrana tiene la obligación de ganar el campeonato, el ex atacante de Barcelona de España aseguró que le gustaría llegar al final del torneo con "posibilidades" , aunque manifestó que el objetivo "inmediato es el partido con Unión".

Según lo que el técnico azulgrana viene probando en la semana el equipo para el sábado sería con Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Bruno Pitton; Lucas Menossi y Geronimo Poblete; Ángel Romero, Óscar Romero, Ramírez o Barrios; Nicolás Blandi.

El Ciclón marcha primero en la Superliga con diez puntos junto a Boca Juniors, producto de tres victorias (3-2 ante Godoy Cruz, 0-1 frente a Gimnasia de La Plata y 2-0 contra Arsenal) y una igualdad 2-2 con Rosario Central.

San Lorenzo se enfrentará mañana sábado 31 de agosto a partir de las 15:30 a Unión de Santa Fe por la quinta fecha de la Superliga del fútbol argentino, en el Nuevo Gasometro, cotejo que será controlado por Nicolás Lamolina.