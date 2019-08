Con Olivera y Cólzera como titulares, Sarmiento tiene todo listo para recibir a San Martín (T)

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, encabezó ayer un extenso ensayo de fútbol en el que no dejó dudas sobre el once titular que mañana recibirá a San Martín de Tucumán, desde la 15.30 y en el Estadio "Eva Perón", por la tercera fecha del Campeonato de la Primera Nacional.

El defensor Wilfredo Olivera y el volante ofensivo Ariel Cólzera reemplazaran a Juan Antonini y Maximiliano Fornari; mientras que el DT esperará hasta último momento por la recuperación del volante zurdo Francisco Molina, quien sufre una contractura muscular en los isquiosurales. Si bien hay mucho optimismo en que Molina llegue, en el caso contrario quien se mantendría entre los titulares sería "Maxi" Fornari.

Entre las principales novedades, ya es un hecho que mañana volverá a jugar de titular la dupla de centrales conformada por "Wily" Olivera y el "Chino" Lucas Landa. Será la primera vez que los defensores jueguen juntos en esta nueva temporada.

De esta manera los once para recibir al conjunto tucumano serían: Manuel Vicentini; Lautaro Geminiani, Olivera, Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Claudio Pombo y Molina o Fornari; Cólzera; y Pablo Magnín.

Pablo Echavarría impartirá justicia; Mariano Viale y Mariano Ascenzi los asistentes; y Nelson Sosa el cuarto árbitro.

Morón derrotó a Alvarado en un partidazo

Deportivo Morón derrotó ayer 4 a 2 como visitante a Alvarado, en la ciudad de Mar del Plata, en un partido intenso que marcó el arranque de la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional del fútbol argentino, y con este triunfo mantuvo el invicto para ubicarse en la punta de la Zona 1.

El encuentro se disputó con público de los dos equipos en el estadio José María Minella de la localidad balnearia, con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Los goles fueron convertidos por Germán Rivero (9m PT y 18m ST) para Alvarado, y Kevin Gissi (5m.ST), Fabricio Alvarenga (16m ST) y Mauricio Alonso (28m ST y 45+1m ST) para Morón.

Con este resultado, el conjunto del oeste bonaerense sumó siete puntos, sigue sin perder y se ubicó momentáneamente como único puntero de la Zona 1, mientras que Alvarado, que no consigue pisar firme en la categoría, tiene un punto y ya suma 8 goles en contra en sólo tres fechas.

Alvarado de Mar del Plata formó con Matías Degrá; Lucas Fernández, Jorge Zules Caicedo, Santiago Zurbriggen y Maximiliano Oliva; Maximiliano González, Pablo Ledesma y Leandro Teijo; Gonzalo Lucero, Germán Rivero y Santiago Giordana. DT: Juan Pablo Pumpido.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Cristian Broggi, Matías Cortave, Emiliano Mayola y Niclás Martínez; Fabricio Alvarenga, Matías Nizzo, Diego Tonetto y Lucas Pérez Godoy; Esteban Ciaccheri y Mauricio Alonso: DT: Arnaldo Sialle.