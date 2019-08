Wilfredo Olivera por Juan Antonini sería el único cambio en Sarmiento

El plantel profesional de Sarmiento ensayó fútbol ayer, en el nuevo Centro de Alto Rendimiento, de cara al partido del sábado ante San Martín de Tucumán, correspondiente a la tercera fecha de la Zona 2 del Campeonato de la Primera Nacional.

Tras haber sumado en la fecha pasada los primeros tres puntos, de visitante y ante Instituto de Córdoba por 3 a 2, el entrenador del Verde Iván Delfino realizaría al menos un cambio entre los titulares.

El defensor Wilfredo Olivera se recuperó de un esguince de tobillo y regresaría a los titulares en reemplazo del juvenil Juan Antonini. Al mismo tiempo, el técnico Delfino aún no definió si Ariel Cólzera también formará parte de los iniciales o no. En este caso, el volante ofensivo tuvo un buen arranque ante Santamarina de Tandil, luego fue suplente ante la "Gloria" sin haber ingresado y ahora podría volver a estar entre los once.

No obstante, por ahora, el único cambio que el DT ensayó es el regreso de Olivera por Antonini. De esta manera, los once serían: Manuel Vicentini; Lautaro Geminiani, Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Claudio Pombo y Francisco Molina; Cólzera o Maximiliano Fornari; y Pablo Magnín.

Hoy, a las 15.30, está previsto que el plantel realice el último ensayo de fútbol de la semana, en el Estadio "Eva Perón", donde quedaría confirmado el once titular que el sábado recibirá a los tucumanos para intentar sumar de a tres en un choque que promete ser entretenido.



Todos los detalles de la tercera fecha

Mariano González dirigirá el partido entre uno de los punteros de la zona 1, Atlanta, frente a Ferro Carril Oeste, encuentro válido por la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional, de acuerdo a la designación realizada en las últimas horas por el Colegio de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el grupo 2, Deportiva Riestra, uno de los dos punteros, recibirá a Instituto de Córdoba y será dirigido por Pablo Giménez, mientras que el otro líder de la zona, Quilmes, visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y arbitrado por Adrián Franklin.

La programación con sus respectivos árbitros es la siguiente:

Zona 1

Hoy, a las 19.15: Alvarado de Mar del Plata vs. Deportivo Morón, Nazareno Arasa (TV). El viernes 30 de agosto, a las 21.05: Belgrano de Córdoba - Barracas Central, Lucas Novelli (TV).

El domingo 1 de septiembre, a las 11.00: Guillermo Brown de Puerto Madryn – Temperley, Fabricio Llovet; a las 14.30: Estudiantes de Río Cuarto - Independiente Rivadavia de Mendoza, Julio Barraza; y a las 20.30: Atlético Mitre de Santiago del Estero - San Martín de San Juan, Gerardo Méndez Cedro.

El lunes 2,a las 19.30: Estudiantes de Buenos Aires - Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Diego Ceballos. Y el martes 3 de setiembre, a las 17.05: Nueva Chicago - Platense, Pabo Dovalo (TV); y a las 21.05: Ferro Carril Oeste - Atlanta, Mariano González (TV).

Zona 2

Sábado 31, a las 11.35: Chacarita Juniors - Ramón Santamarina de Tandil, Lucas Comesaña (TV); a las 13.05: Tigre - All Boys, Diego Abal (TV); a las 15.30: Defensores de Belgrano – Atlético de Rafaela, Maximiliano Rodríguez; a las 15.30: Brown de Adrogué - Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Yamil Pozzi; y también a las 15.30: Sarmiento de Junín - San Martín de Tucumán, Pablo Echavarría.

El domingo 1, a las 19.30: Villa Dálmine – Almagro, Luis Lobo Medina. Y el lunes 2, a las 15.30: Deportivo Riestra - Instituto de Córdoba, Pablo Giménez.