Varios futbolistas de Belgrano no pudieron entrenarse por una indisposición gástrica

Cinco futbolistas de Belgrano de Córdoba no formaron parte del entrenamiento matutino debido a una indisposición gástrica padecida en el viaje de regreso desde Carlos Casares, donde el pasado domingo el "Pirata" cayó por 1-0 ante Agropecuario, por la fecha 2 de la Zona 1 de la Primera Nacional.

Los jugadores Pablo Vegetti, Hernán Bernardello, Santiago Longo, Gonzalo Lencina y Sebastián Luna no pudieron trabajar a la par de sus compañeros durante la práctica desarrollada en el predio Deportivo Villa Esquiú.

Según trascendió, la causa del problema estomacal de los futbolistas fue la ingesta de una vianda que no les cayó bien durante el viaje de regreso en colectivo tras la caída ante el conjunto "Sojero".

Otro jugador que no se pudo entrenar junto a sus compañeros fue el defensor Juan Salas, quien fue reemplazado en el último compromiso por un traumatismo en la pierna izquierda.

El mediocampista Gastón González recibió el alta médica y quedó a disposición del DT Alfredo Berti para el próximo compromiso.

De cara al choque del próximo viernes ante Barracas Central, Berti esperará la evolución de los mencionados jugadores y mañana dispondrá la realización de una práctica de fútbol formal en el estadio Julio César Villagra.

Belgrano recibirá a Barracas Central el viernes, a las 21.05, en el estadio Julio César Villagra y transmisión de la señal de cable TyC Sports, por la tercera fecha de la Zona 1 del Nacional.



Los detalles de la tercera fecha

Para la Zona 1 esta tercera fecha arrancará el jueves con el choque entre Alvarado vs. Deportivo Morón que comenzará a las 21.05. Luego, el viernes, a las 21.05, se medirán Belgrano vs. Barracas Central.

El domingo, a las 11: Brown (PM) vs. Temperley, 14.30: Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia y a las 20.30: Mitre (SdE) vs. San Martin (SJ). El lunes, a las 15.30, se medirán Estudiantes (BA) vs. Agropecuario; mientras que el martes cierran, a las 17, Nueva Chicago vs. Platense y a las 21.05: Ferro vs. Atlanta.

Por la Zona 2, el sábado, a las 13.05: Tigre vs. All Boys; 15.30: Def. de Belgrano vs. Atl Rafaela, Brown (A) vs. Gimnasia (J) y Sarmiento (J) vs. San Martin (T); y a las 17.00: Chacarita ante Santamarina.

El domingo, 19.30: Villa Dalmine vs. Almagro; y el lunes cierran, a las 15.30: Riestra ante Instituto; y a las 21.05: Gimnasia (M) frente a Quilmes.