Aldosivi goleó de local a Atlético Tucumán

Aldosivi, de Mar del Plata, logró romper la sequía de goles y derrotó anoche como local 3 a 0 a Atlético Tucumán, en uno de los partidos de cierre de la cuarta fecha de la Superliga del fútbol argentino.

El encuentro se disputó en el estadio José María Minella de la localidad balnearia, con el arbitraje de Silvio Trucco. Los goles fueron convertidos por Guillermo Acosta en contra (14m.ST), Nazareno Solís (20m. ST), y Alan Ruiz, de penal (45+2m ST).

Con este resultado el conjunto marplatense logró sumar de a tres por primera vez en el torneo, y se ubicó en la 16ma. posición con cuatro unidades, mientras que Atlético –que apiló su séptima derrota como visitante-, quedó en el vigésimo puesto, con 3 puntos.



El partido

El “Tiburón” salió a la cancha consciente de la obligación de marcar goles para cortar la sequía de las primeras tres fechas, pero la presión alta del visitante no le permitió ser preciso en el arranque ni generar peligro. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez sufrió en los primeros minutos la potencia en ataque de Leandro Díaz, la movilidad y los enganches de Gonzalo Castellani y los centros para Augusto Lotti.

Aldosivi logró pisar el área rival con cierto peligro recién a los 24m. tras un centro bajo de Franco Pérez desde la derecha que no llegó a conectar Gonzalo Verón, y siguió pasándola mal ante cada respuesta de Atlético.

A los 27m. Lotti eludió a Luciano Pocrnjic dentro del área tras un pase filtrado y Federico Gino salvó el arco local sobre la línea ante la definición con derecha, y apenas un minuto después, el delantero visitante tuvo otra clara, pero definió apenas desviado de taco.

Aldosivi trató de aprovechar los espacios con Atlético lanzado en ataque y Verón sorprendió por izquierda a los 32m. con su velocidad, pero un control largo le dio tiempo para la salida de Cristian Lucchetti, que detuvo el ataque.



El complemento

La segunda mitad comenzó con mayor control del local, pero las jugadas de peligro siguieron siendo monopolio de Atlético, que a los 6m. tuvo una situación clara con un cabezazo de Leandro Díaz a la carrera que impactó en el cuerpo de Leonel Galeano.

A los 14m. Aldosivi aprovechó la falta de efectividad de Atlético y logró ponerse en ventaja cuando Acosta convirtió de contra tras un centro de Solís desde la izquierda.

El propio Solís amplió la ventaja seis minutos más tarde ingresando por el segundo palo, tras un remate al arco de Verón que Luccheti no logró desviar por completo.

Y aunque el equipo tucumano buscó el descuento, en el segundo minuto recuperado Alan Ruiz puso el 3 a 0 final de penal, luego de que Luchetti derribara a Verón dentro del área.

En la próxima fecha Aldosivi visitará a Talleres, en Córdoba, mientras que Atlético será local en Tucumán ante Arsenal.