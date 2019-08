Sarmiento recibirá a San Martín de Tucumán en el “Eva Perón”, el sábado desde las 15.30

Ayer la AFA confirmó el cronograma de días y horarios para los partidos correspondientes a la tercera fecha el Campeonato de la Primera Nacional. En este marco, Sarmiento recibirá en el Estadio “Eva Perón” a San Martín de Tucumán el sábado, desde las 15.30.

Para la Zona 1, esta tercera fecha arrancará el jueves con el choque entre Alvarado vs. Deportivo Morón que comenzará a las 21.05. Luego, el viernes, a las 21.05, se medirán Belgrano vs. Barracas Central.

El domingo, a las 11: Brown (PM) vs. Temperley, 14.30: Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia y a las 20.30: Mitre (SdE) vs. San Martín (SJ). El lunes, a las 15.30, se medirán Estudiantes (BA) vs. Agropecuario; mientras que el martes cierran, a las 17, Nueva Chicago vs. Platense y a las 21.05: Ferro vs. Atlanta.

Por la Zona 2, el sábado, a las 13.05: Tigre vs. All Boys; 15.30: Def. de Belgrano vs. Atl Rafaela, Brown (A) vs. Gimnasia (J) y Sarmiento (J) vs. San Martín (T); y a las 17.00: Chacarita ante Santamarina.

El domingo, 19.30: Villa Dálmine vs. Almagro; y el lunes cierran, a las 15.30: Riestra ante Instituto; y a las 21.05: Gimnasia (M) frente a Quilmes.