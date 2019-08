Santero ganó el TC, pero lo sancionaron y la victoria quedó en manos de Castellano

El piloto Julián Santero a bordo de un Ford se impuso ayer en el denominado “Desafío de las Estrellas” del Turismo Carretera que se desarrolló en el autódromo “El Villicum”, de San Juan, pero luego fue sancionado por irregularidades durante la competencia y la victoria de la décima fecha quedó en manos de Jonatan Castellano (Dodge).

Según se informó, el error de Santero, que corrió con el auto del equipo de Emanuel Moriatis, fue haber ingresado a boxes en una vuelta par (la sexta), cuando debía hacerlo en una impar.

Por esa razón, los comisarios deportivos Mariano Calamante y Roberto Seiben lo sancionaron con 30 segundos de recargo, quitándole así el triunfo que había logrado en pista, y siendo reubicado en el 21er lugar.

Santero, quien no se había presentado en esta temporada por problemas de presupuesto, se bajó de lo más alto del podio, que quedó para Castellano, acompañado por Facundo Ardusso (Torino) y Agustín Canapino (Chevrolet).

En tanto, cuarto fue Facundo Della Motta (Torino), quinto Lionel Ugalde (Torino), sexto Mauricio Lambiris (Ford), séptimo Mariano Werner (Ford), octavo Gastón Mazzacane (Chevrolet), noveno Juan Tomás Catalán Magni (Ford) y décimo José Manuel Urcera (Chevrolet).

La grilla de partida se conformó por sorteo entre los 46 pilotos participantes, y los primeros 15 del campeonato largaron en los últimos 15 puestos, y por eso este tipo de competencias tiene un condimento especial.

Además, por reglamento particular de la prueba, era obligatorio el cambio de un neumático derecho, y una recarga de combustible, y ahí jugaron las estrategias de cada piloto al momento de las paradas.

La carrera fue la última de la etapa regular, que clasificó a los 12 pilotos que estarán habilitados, a partir de Rafaela, por ceñirse la corona del TC.

Por el lado de los juninenses, Federico Pérez terminó 22º y Gabriel Ponce De León 30º, quien en la mitad de carrera supo defender la segunda posición.

Finalizada la etapa regular, los 12 pilotos que se aseguraron su presencia en la “Copa de Oro” por el título 2019 son: José Manuel Urcera, Facundo Ardusso, Leonel Pernía, Mariano Werner, Christian Ledesma, Santiago Mangoni, Juan Bautista De Benedictis, Valentín Aguirre, Juan Manuel Silva, Guillermo Ortelli, Matías Rossi y Agustín Canapino.

La final de TC Pista, a 20 vueltas, la ganó el neuquino Lautaro De La Iglesia (Ford), y completaron el podio el bonaerense Andrés Jakos (Dodge) y el entrerriano Ayrton Londero (Ford).

Desarrolladas 10 fechas del campeonato, está al frente de las posiciones el rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet), con 354.5 puntos; seguido por el santafesino Facundo Ardusso, 313, y Leonel Pernía, 298, ambos con Torino.

Luego se ubican, el entrerriano Mariano Werner (Ford), 289.5 unidades; el marplatense Christian Ledesma, 257.5, y el balcarceño Santiago Mangoni, 256, los dos con Chevrolet; Juan De Benedictis (Ford), 252; y Valentín Aguirre (Dodge), 245.

Completan los 12 primeros el chaqueño Juan Manuel Silva (Ford), 225 puntos; el saltense Guillermo Ortelli (Chevrolet), 224.5; el bonaerense Matías Rossi (Ford), 223; y el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), 222.5.

La undécima fecha del calendario de TC, y primera de la Copa de Oro, se llevará a cabo el 8 de septiembre en Rafaela, Santa Fe.

Santero, de la gloria a la decepción

Santero, el piloto oriundo de Mendoza, no había podido incorporarse a la categoría por falta de presupuesto, pero Emanuel Moriatis le dio la posibilidad de conducir su Ford debido a que por temas personales él no pudo estar presente en San Juan.

La carrera de este domingo no tuvo un comienzo normal debido a que Nicolás González debió abandonar la competencia en la vuelta previa y se postergó la largada, tras la cual Della Motta se ubicó primero seguido por Savino, quien logró pasar a Mulet.

Luego de cumplirse el primer giro, los pilotos que tenían el box par realizaron el cambio de neumático obligatorio mientras que una vuelta después hicieron lo propio algunos de los corredores que tenían box impar.

Con el paso de los giros, algunos de los pilotos ingresaron a boxes por segunda vez para la recarga de combustible, entre ellos Santero, Mariano Werner, Leonel Pernía y Juan Pablo Gianini.

Por su parte, Ardusso hizo la primera parada en la vuelta 16 para cambiar neumáticos mientras que Alan Ruggiero lideraba la competencia, pero no había efectuado las paradas de rigor mientras que en el giro 23 ingresó el Auto de Seguridad por el abandono de Luis José Di Palma tras un golpe de Matías Rossi.

Al relanzarse la carrera y cuando faltaban diez vueltas, Della Motta se colocó al frente del pelotón, seguido por Santero y Castellano, pero momentos después Santero se apoderó de la punta, Castellano se convirtió en el escolta, Ardusso tercero y así quedó finalmente el podio.

La próxima fecha del Turismo Carretera será el 8 de septiembre en el autódromo de Rafaela con el arranque de la Copa de Oro.