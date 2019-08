Boca no fue mejor pero le ganó a Banfield

La injusticia se paseó muy oronda anoche por la cancha de Banfield, donde el equipo local dominó sin respiro a Boca Juniors desde los 20 segundos de partido en adelante, pero sin embargo por obra y gracia de ella y de un gol marcado por Franco Soldano un instante antes para el 1 a 0 final, el equipo "xeneize" se llevó un triunfo que claramente debió haber sido de su vencido.

Un solo error cometió el zaguero central banfileño Sergio Vittor a los 19 segundos dejando corto un rechazo que aprovechó Soldano, en su segundo partido con la camiseta de Boca después de debutar ante Aldosivi, para facturar el gol más rápido en la historia del profesionalismo para el "xeneize" en campeonatos locales.

Esa anotación lo llevó al Boca de Gustavo Alfaro, como en sus viejos buenos tiempos en Arsenal de Sarandí a refugiarse en su campo y ser sometido por el juego de tenencia de Banfield, apostando solamente a algunos pelotazos largos en busca del mencionado ex Unión y del venezolano Jan Hurtado, que se mostró muy tosco a la hora de los mano a mano con los defensores locales, especialmente con el experimentado Renato Civelli.

Así, el equipo chico pareció Boca y el grande Banfield, que no paró de atacar por los costados a Boca durante todo el encuentro, perforando por la izquierda de su defensa a un muy liviano Frank Fabra, que perdió en cada pelota dividida y dejó huecos muy bien aprovechados a sus espaldas por Nicolás Bertolo o Agustín Urzi indistintamente. La tarea del colombiano le da la razón a Alfaro sobre porqué Emmanuel Mas es el titular.

Las muestras de la superioridad banfileña, que con Hernán Crespo en la dirección técnica ganó en juego y protagonismo, pero al que le sigue faltando el gol, se ven claramente a la hora de repasar algunos ítems del encuentro, como por ejemplo que el arquero boquense, Esteban Andrada, fue la gran figura de los visitantes, que concedieron la "friolera" de 15 tiros de esquina a lo largo del encuentro.

El ambicioso 4-3-3 que propuso Crespo funcionó en todas sus líneas, ya que nunca fue sorprendido en defensa, manejó el partido "a piaccere" con los volantes y generó situaciones de gol constantemente. Como queda dicho, en lo único que volvió a fallar fue en el último toque.

Sin ir más lejos, Banfield, además de las atajadas de Andrada tuvo a los palos y el travesaño también en contra, en el primer tiempo con un disparo que le negó el empate a Juan Álvarez y en el segundo con otro de Sergio Vittor que rebotó en el horizontal, picó en la línea y se perdió en el medio del área sin que ningún delantero pudiera conectar el rebote.

La impotencia fue ganando a Boca, que en los minutos finales se refugió ya no en su campo, sino en su propia área, bien apretado contra Andrada, que saboreó el triunfo de manera especial por su pasado en Lanús, mientras Banfield le llegaba por todos lados y seguía sin poder anotar.

La expulsión de Agustín Almendra a poco del final fue una clara muestra de lo que sucedía con Boca, justo cuando el colombiano Jorman Campuzano estaba a punto de reemplazarlo.

Pero los sobrados méritos que hizo el "Taladro" para ganar no fueron sin embargo reconocidos por sus hinchas, que reprobaron a su equipo en la derrota mirando más la tabla de promedios que el campo de juego, y especialmente a Crespo, al que despidieron con un cántico entre nostálgico y, quizá, premonitorio: "que de la mano, de Julio Falcioni, todos la vuelta vamos a dar...". Y recién van cuatro fechas de la Superliga.