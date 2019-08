La Loba ganó por la mínima en Lincoln y es el único líder del Torneo Clausura 2019

En el marco de la segunda fecha, River Plate de Junín le ganó ayer de visitante a Rivadavia de Lincoln por la mínima diferencia y con el triunfo se transformó en el único puntero del Torneo de Primera División Clausura 2019 "Ángel Kenan" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Con un tanto del volante central Jonhy Aquino, La Loba se quedó con un gran triunfo ante un rival que de local siempre es complicadísimo. Con la victoria, el equipo de Mario Finarolli cosechó su segundo triunfo al hilo y es el único puntero del certamen doméstico.

También ayer, por la segunda fecha, Ambos Mundos jugó un partido bárbaro ante su clásico rival pero el choque terminó igualado. A los 25 del complemento, Matías González puso en ventaja al "Tricolor" y a los 42, José Castro, en contra, empató para Independiente.

El que sí pudo cosechar una enorme victoria fue Villa Belgrano. Con tres goles de Juan Manuel Daglio, el equipo de Albarello superó a Origone Fútbol Club por 3 a 1 y es uno de los escoltas que tiene el Clausura.

Rivadavia de Junín también ganó y es escolta. El Albiceleste que conduce Gustavo Merlo perdía 1 a 0 ante Defensa pero lo dio vuelta con dos tantos de Emanuel "Bichi" Martínez. Para "Defe" había marcado "Lucho" Coria.

Por último, BAP y Deportivo Baigorrita empataron sin goles; y Sarmiento le ganó de visitante a Jorge Newbery por 1 a 0 con un gol convertido de penal, por el arquero Gonzalo Rizzi.

La tercera fecha tendrá los siguientes partidos: Mariano Moreno vs. Newbery, Sarmiento vs. BAP, Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia (L), River Plate vs. Villa Belgrano, Origone FC vs. Defensa y Rivadavia (J) vs. Ambos Mundos.