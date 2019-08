Sarmiento festejó en Córdoba y Delfino tendrá que resolver si el equipo que gana no se toca

Sarmiento logró su primer triunfo en el Campeonato de la Primera Nacional, el jueves, en el inicio de la segunda fecha, de visitante y ante Instituto de Córdoba por 3 a 2. Tras la victoria, ahora el entrenador Iván Delfino deberá resolver si adhiere o no la vieja premisa futbolera que recomienda: "Equipo que gana no se toca".

Cabe recordar que el conjunto de nuestra ciudad, alineó con Manuel Vicentini; Lautaro Geminiani, Juan Antonini, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Claudio Pombo y Francisco Molina; Maximiliano Fornari y Pablo Magnín.

Tras el encuentro ante la "Gloria", el DT del Verde habló con la prensa y se manifestó conforme con el rendimiento de sus dirigidos y lógicamente con el triunfo. “Es un triunfo en una cancha difícil. En un primer tiempo que no pudimos aguantar las dos primeras ventajas que tuvimos. Cometimos algunos errores que habíamos visto, pero el equipo tuvo actitud para ponerse en ventaja”, dijo.

No obstante, es cierto que hubo algunos desajustes defensivos y por eso todo hace suponer que si el defensor Wilfredo Olivera se recupera de un esguince de tobillo, sería parte del once titular frente a San Martín de Tucumán, en el partido correspondiente a la tercera fecha.

De esta manera, si a "Wily" Olivera le dan el alta, quien saldría del equipo sería el juvenil zaguero Juan Antonini. La otra duda pasará por saber si el volante Ariel Cólzera regresa al once inicial y en el caso de que el DT así lo decida habrá que ver quién sale del equipo.

En definitiva, el plantel profesional del Verde comenzará mañana la semana de entrenamientos y en el transcurso de los días se conocerán las decisiones del entrenador y su respuesta a una gran pregunta: ¿Equipo que gana no se toca?