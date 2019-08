Mañana se disputarán los seis partidos correspondientes a la segunda fecha del Clausura 2019

Mañana se disputarán los seis partidos correspondientes a las segunda fecha del Torneo de Primera División Clausura 2019 "Ángel Kenan" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Siempre desde las 15.30, uno de los principales atractivos estará en el clásico de barrio que jugarán Ambos Mundos vs. Independiente (J). En la fecha inicial, el Rojo que conduce tácticamente Silvio Fragole empató sin goles ante Defensa; mientras que el Tricolor tuvo jornada libre por lo que sueña con arrancar el certamen sumando de a tres, ante su gente y nada menos que ante su clásico rival.

El resto de los partidos: Defensa Argentina vs. Rivadavia (J), Villa Belgrano vs. Origone Fútbol Club, Rivadavia (L) vs. River Plate (J), BAP vs. Deportivo Baigorrita y Jorge Newbery vs. Sarmiento. Tendrá fecha libre el club Mariano Moreno.

Cabe recordar que en la jornada inaugural se registraron los siguientes resultados: Sarmiento 1 - 2 Mariano Moreno, Deportivo Baigorrita 1 - 0 Newbery, River 3 - 1 BAP, Origone 0 - 2 Rivadavia (L), Rivadavia (J) 1 - 1 Villa Belgrano y Independiente 0 - 0 Defensa.

Torneo de inferiores

Hoy

A. Mundos vs. Independiente

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Defensa vs. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Villa vs. Origone

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. Baigorrita

Sexta: 14.00

Cuarta: 15.30

Newbery vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Mañana

A. Mundos vs. Independiente

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Defensa vs. Rivadavia (J)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Villa vs. Origone

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Séptima: 13.30

Rivadavia (L) vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. Baigorrita

Décima: 13.00

Séptima: 14.00

Newbery vs. Sarmiento

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45