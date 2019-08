Deportivo Baigorrita: Nuevos vestuarios, la misma pasión

El Deportivo Baigorrita está de festejo. La verdad es que sobran los motivos para que los simpatizantes de este querido club se sientan más que felices y por qué no orgullos.

La historia de emociones comenzó el viernes 16 con la presentación del plantel de primera división y de la nueva indumentaria; el sábado se realizó el acto de bautismo del campo de juego al que denominaron "Oscar Hugo Ronchi"; y el domingo se presentaron los nuevos vestuarios.

En este contexto, Nicolás Pasarella, presidente del club, expresó a este diario su enorme satisfacción en poder haber concretado todos estos proyectos. Al respecto, manifestó: "La verdad es que siento una felicidad enorme. Vivimos un fin de semana de muchas emociones y lo primero que quiero destacar es la colaboración de todos los vecinos de Baigorrita que siempre estuvieron y están presentes, colaborando desinteresadamente por el club".

Añadió: "La verdad que fueron tres días inolvidables, el viernes presentamos la nueva indumentaria, al plantel y al nuevo cuerpo técnico. En este sentido me gustaría remarcar la colaboración de nuestro sponsor, Panadería La Estrella, de la familia Corcico, que tiene 52 años de trayectoria y que va a estar junto a nosotros en esta nueva temporada".

Con respecto al sponsor, Pasarella remarcó: "Que nos acompañe la familia Corcico y su emprendimiento para nosotros es muy significativo; Juan Carlos y sus hijos Mónica y Carlitos siempre han colaborado muchísimo y son personas muy queridas en el club. De hecho, Juan Carlos fue presidente en su momento, así que también es una alegría inmensa".

Retomando las actividades, el presidente de Baigorrita agregó: "Después de la cena del viernes, pasamos a otro hermoso momento. El sábado por la tarde los chicos de las inferiores jugaron el primer partido del campeonato y en ese marco decidimos bautizar al campo de juego con el nombre de Oscar Hugo Ronchi, alguien que también ha trabajado muchísimo por el club y que hoy, lamentablemente, ya no está entre nosotros".

"Hicimos un pequeño acto y tuvimos la suerte de contar con la presencia de la señora de Oscar, Nilda y también con amigos y allegados de este querido dirigente de nuestro club", agregó Passarella.

Nuevos vestuarios y primera victoria

Por último, el domingo la dirigencia de Deportivo Baigorrita presentó una obra que atravesó tres comisiones directivas. Se trata de los nuevos vestuarios que fueron construidos en la cancha principal y cuya inversión estimada alcanzó los dos millones de pesos.

Sobre las características de la obra, Passarella detalló: "Los primeros cimientos se hicieron durante la presidencia de Guillermo Granero (2014/2015), luego la obra siguió durante la gestión de Walter Sala (2016/2017) y finalmente nosotros pudimos terminarla. Fue un momento muy emotivo porque estuvimos los tres presidentes al momento de la inauguración y eso un poco habla del trabajo que nosotros proponemos. Entendemos que lo más importante es el club y que nosotros estamos de paso".

Las nuevas instalaciones cuentan con duchas nuevas, utilería y todas las comodidades que aportan una mayor comodidad y seguridad para los deportistas.

Tras la emotiva ceremonia, la primera división se enfrentó con Jorge Newbery en el partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Aportando otra alegría a los festejos, el "Depor" superó al "Aviador" por 1 a 0 para redondear un fin de semana inolvidable.