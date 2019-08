"Tenemos muy poco tiempo de trabajo", se excusó Becaccece

El entrenador de Independiente, Sebastián Becaccece, se excusó ayer por el mal inicio de su ciclo y apuntó al "muy poco tiempo de trabajo" por los cambios en el calendario, en la antesala del partido contra Colón de Santa Fe, por la cuarta fecha de la Superliga.

"Uno tuvo que ajustarse a la improvisación en el calendario y la consecuencia fue la demora en encontrar solidez en un once y una idea", comentó el ex DT de Defensa y Justicia en la conferencia de prensa brindada en Villa Domínico.

"Mientras otros descansaban nosotros seguíamos viajando y eso atenta con la posibilidad de fijar una idea. Tuvimos que ir y volver de Quito cuando estábamos planificando el partido frente a Newell's", recordó en relación con el partido suspendido el pasado 5 de agosto por una modificación en el calendario internacional.

Independiente cuenta con tres unidades en el campeonato, ya que jugó solamente dos partidos y ambos como visitante, por lo que este sábado a las 20 debutará en su estadio.

"Vamos a debutar de local en la Superliga, tenemos el 50% de los puntos con dos partidos de visitante. En la Copa competimos y fuimos levemente superiores, nos había clasificado el mismo gol de fuera de casa que nos eliminó después", evaluó Becaccece.

Por otro lado, el entrenador no confirmó el once inicial, ya que tiene dos dudas para completar el once inicial entre Alan Franco y Nicolás Figal o Gastón Silva y Alan Franco en el centro de la defensa.

Además, el volante Pablo Pérez y el mediocampista Nicolás Domingo también cuentan con posibilidades de salir desde el arranque contra Colón.

"Si están conmigo, forman parte de lo que yo siento. Domingo había jugado todos los partidos y Pablo alternó el 50%. La cantidad de minutos que jugaron muestra que son jugadores importantes", cerró Becaccece.