Nahuel Estévez por Iván Gómez será el único cambio en Estudiantes

El director técnico de Estudiantes de La Plata, Gabriel Milito, no podrá contar con el mediocampista Iván Gómez, quien no se recuperó de una fuerte contractura, por lo cual su lugar será ocupado el domingo en Mendoza por Nahuel Estevez, en lo que sería el único cambio para visitar a Godoy Cruz respecto del equipo que venció el lunes a Independiente.

Luego de un nuevo entrenamiento a puertas cerradas, Gómez hizo kinesiología y no pudo trabajar en campo y Milito decidió que no viaje a la provincia cuyana.

El equipo se completaría con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gonzalo Jara y Facundo Mura; Manuel Castro, Enzo Kalinski, Nahuel Estévez y Diego García; Angel González y Federico González.

Además completarán la delegación que viajará mañana por la tarde Emiliano González, Iván Erquiaga, Mauricio Rosales, Nazareno Colombo, el juvenil Andrés Ayala, Gastón Fernández, Mateo Retegui y Edwar López.

El plantel trabajará hoy desde las 9.30 en el predio de City Bell, Milito dialogará con la prensa al mediodía y después del almuerzo y un breve descanso la plantilla albirroja se trasladará al Aeroparque Metropolitano para viajar a Mendoza.

En la capital mendocina, el plantel se entrenará mañana sábado por la mañana y el domingo desde las 11 enfrentará a Godoy Cruz, en el estadio Malvinas Argentinas.