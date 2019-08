San Lorenzo visita al sorpresivo Arsenal en busca del liderazgo de la Superliga

San Lorenzo, que contará con el apoyo de su público, visitará hoy a Arsenal, el sorpresivo líder de la Superliga con puntaje ideal y valla invicta, en el partido que abrirá la cuarta fecha.

El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Julio Humberto Grondona, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de TNT Sports.

San Lorenzo contará con el apoyo de su hinchada, que tenía a disposición seis mil populares y quinientas plateas para ir al Viaducto.

El regreso de Arsenal a la máxima categoría del fútbol argentino superó todas las expectativas ya que luego de tres fechas el equipo dirigido por Sergio Rondina ganó todos los partidos y no recibió goles en contra.

El "Arse", que el domingo pasado goleó a Defensa y Justicia por 3-0 en Florencio Varela, pondrá en juego el invicto y el liderazgo ante San Lorenzo, que se ubica al acecho en la cuarta posición con siete unidades.

Los conducidos por Juan Antonio Pizzi vienen de igualar con Rosario Central por 2-2, como local, y luego de la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Cerro Porteño, de Paraguay, tienen a la Superliga como máxima prioridad.

El conjunto azulgrana se perfila para ser uno de los candidatos a pelear el título, mientras que los de Sarandí tienen en claro que el objetivo principal es la permanencia en la categoría.

Diferencias de presupuesto

La diferencia entre los planteles es abismal y un ejemplo claro es la lista de refuerzos de San Lorenzo que encabezan los gemelos Ángel y Óscar Romero, provenientes de las ligas de Brasil y China, respectivamente.

Óscar, ex Racing Club, tuvo unos minutos en el partido frente a Central y Ángel todavía espera por su oportunidad para debutar en el fútbol argentino.

Pizzi también se da el lujo de no haber utilizado al juvenil centrodelantero Adolfo Gaich, quien fue convocado para los próximos amistosos del seleccionado argentino en Estados Unidos luego de su gran actuación en los Juegos Panamericanos de Lima.

En la misma situación está el delantero y ex capitán, Nicolás Blandi, quien se quedó afuera del banco de suplentes en el último partido y en la competencia por el puesto pelea por detrás del paraguayo Adam Bareiro y el juvenil Alexander Díaz.

Arsenal, en cambio, mantuvo la base del equipo que logró el ascenso, se reforzó con futbolistas provenientes del ascenso y en el plantel hay casos de superación deportiva como el mediocampista tucumano Jesús Soraire, quien hace unos años trabajaba de enfermero en un hospital.

Arsenal y San Lorenzo jugarán su partido número 30 en Primera División, el "ciclón" ganó 13 contra 9 de los de Sarandí y 7 empates.

El último antecedente en el Julio Humberto Grondona fue en el campeonato de 2016 con triunfo de San Lorenzo por 3-1 con triplete del uruguayo Martín Cauteruccio y el descuento de Renzo Pérez para el equipo que también dirigía el "Huevo" Rondina.

Probables formaciones

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Emiliano Papa; Joel Soñora, Ezequiel Piovi, Nicolás Giménez y Gastón Álvarez Suárez; Ezequiel Rescaldani y Lautaro Parisi. DT: Sergio Rondina.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Bruno Pittón; Gerónimo Poblete y Lucas Menossi; Nahuel Barrios, Fernando Belluschi, Héctor Fértoli; Adam Bareiro. DT: Juan Antonio Pizzi.