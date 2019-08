"Newell's tiene jugadores muy buenos en ofensiva", dijo Heinze

El entrenador de Vélez Sársfield, Gabriel Heinze, opinó ayer en rueda de prensa sobre su rival de mañana, Newell's Old Boys, que "tiene jugadores muy buenos en ofensiva". Al respecto, el entrenador de 41 años también dijo que el plantel rosarino está pasando por un "buen momento", ya que se ubica en el sexto puesto de la Superliga, con seis puntos en la Superliga del fútbol argentino.

"Nosotros tenemos que jugar fácil y trabajar los conceptos individuales en lo que es el juego", afirmó el ex defensor del club leproso, donde comenzó su carrera de futbolista profesional.

También describió cómo va a encarar el partido, el técnico nacido en Crespo, Entre Ríos: "Cada situación (o partido), requiere algo y nosotros hacemos dos, tres o cuatro pases. Hay que seguir insistiendo y no bajar los brazos porque estas cosas que hacemos, nos van a salir".

Por último, desmintió el ex entrenador de Argentinos Juniors que haya manifestado que el mediocampista Thiago Almada "no lo iba a tener en cuenta", para integrar la formación titular del equipo, "es falso", agregó.

En este punto, el club de Liniers todavía no cerró la firma del nuevo contrato y la institución velezana tiene miedo de perder al jugador de 18 años, ya que si no llegan a un acuerdo con el representante, Agustín Jiménez, quedaría libre el 30 de junio del 2020.

Además, trascendió que hay interés por el juvenil de Atlético Madrid dirigido por el argentino Diego Simeone, que de concretarse, se negociaría la opción de dejarlo en el club de Liniers hasta diciembre.

Vélez recibirá en su estadio, mañana a Newell's por la cuarta fecha de la Superliga del fútbol argentino, encuentro que se jugará a partir de las 15:30 y dirigirá Germán Delfino.