Sarmiento aprovechó las falencias de su rival y le ganó a Instituto en Córdoba

Sarmiento logró anoche el primer triunfo en el Campeonato de la Primera Nacional, tras vencer por 3 a 2 a Instituto de Córdoba en condición de visitante. Con un tanto del volante Claudio Pombo y dos del delantero Pablo Magnín, el equipo de Iván Delfino jugó un buen partido y pudo sumar de a tres en el choque que abrió la segunda fecha del certamen.

El inicio del encuentro fue una verdadera furia. Llevó de la sorpresa al enojo, y también a la locura. Es que apenas habían pasado 120 segundos cuando Instituto desnudó todas sus falencias defensivas y Sarmiento las aprovechó.



Cuando los espectadores aún no se había acomodado en sus asientos, la defensa de la "Gloria" cometió una serie de rebotes y desprolijidades que terminaron dejándole la pelota servida al volante del Verde Claudio Pombo. El "8" de Sarmiento le pegó como venía para definir bien y poner el 1 a 0 casi desde el vestuario.

Pero la "Gloria" reaccionó rápido. Un minuto después, Canever se llevó la pelota y propició un espacio para Bajamich dentro del área. El "7" definió muy bien, contra un palo y acomodó los tantos.

Así, tras un inicio a pura adrenalina, Instituto comenzó a acomodarse y tuvo buenos minutos en cancha, manejando la pelota y tratando de generar peligro en el arco defendido por Manuel Vicentini.

No obstante, el equipo de Delfino mostró orden y también un buen manejo del balón, principalmente en la zona media. De esa manera, en partido que se presentaba de ida y vuelta, a los 27 minutos Claudio Pombo cayó en el área en un claro penal cometido por Franklin y Magnín, desde los doce pasos, lo cambió por gol para poner el 2 a 1 parcial.

Pero otra vez la locura. Al minuto, sí, al minuto, la "Gloria" se aprovechó de un desacople defensivo del Verde y logró empatar por intermedio de Martín Pino. No obstante, a los 45 iniciales le quedaría una última sorpresa. A los 42, el defensor Canever no logró tapar el remate de Maxi Fornari, el arquero Salort dio un rebote y Magnín, bien a lo "9", estuvo donde tenía que estar para empujarla y poner el 3 a 2 que se gritó de lo lindo en todo Junín.

En el complemento, el Verde aguantó y coronó un gran triunfo

El segundo tiempo fue muy distinto. Instituto dominó e intentó nuevamente emparejar el marcador; mientras que Sarmiento sacó a relucir toda su experiencia y frialdad para aguantar la diferencia.

El DT del conjunto local, Zabala, apostó todo por el todo y mandó a la cancha a Apaolaza (hizo su debut) por Garro. La "Gloria" jugó con tres delanteros, junto a Pino y Bajamich.

Ante la apuesta del local, Delfino respondió, reacomodó el equipo y al mismo tiempo renovó el oxígeno. Reforzó el medio con Fermín Antonini por Molina; intentó mantener el peligro con Facundo Castelli ingresando por Graciani y un poco más tarde puso a Sergio Quiroga por Magnín.

Con una defensa que se fue haciendo sólida y con un mediocampo minado de camisetas verdes, Sarmiento logró defender en el complemento lo logrado en la etapa inicial.

De esa manera, con el cuchillo entre los dientes, el equipo de Delfino festejó un gran triunfo. Sumó de a tres en la segunda fecha del torneo ante un rival flojo, que cosechó su segunda derrota consecutiva.

La alegría del final representó un claro desahogo. Sarmiento ganó a lo Sarmiento, ahora tiene cuatro puntos y ya se empezó a posicionar en los puestos de vanguardia. Es cierto que la historia recién comienza, pero la ilusión del ascenso ya se puso en marcha.