Boca se impuso a Liga en la altura de Quito y dio gran paso hacia semifinales

Boca Juniors derrotó anoche 3 a 0 a Liga Deportiva Universitaria de Ecuador en la altura de Quito, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, y dio un gran paso hacia las semifinales.

Ramón Ábila (11m.Pt) y Emanuel Reynoso (2m.St) y Luis Caicedo en contra (35m.St) marcaron los goles del encuentro.

El partido se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y fue arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, quien expulsó en Liga con roja directa a Jefferson Orejuela por una fuerte falta al citado Reynoso.

Boca controló al equipo ecuatoriano en el primer tiempo y llegó con peligro en el inicio, con un remate desde afuera del área de Nicolás Capaldo, quien exigió al argentino Adrián Gabbarini.

Y casi de inmediato "Wanchope" Ábila recibió una gran pase en profundidad de Alexis Mac Allister, eludió al ex arquero de Independiente y convirtió con el arco vacío.

A los 20 minutos Boca pudo solucionar el imprevisto de la salida anticipada de Mauro Zárate -por lesión- con Bebelo Reynoso, quien ocupó la misma posición por el sector izquierdo.

Siguió mejor Boca, que lo tuvo otra vez con Ábila, quien más allá de tener pase a la derecha con Eduardo Salvio hizo una jugada personal y definió desviado al primer palo de Gabbarini.

Liga jugó al pelotazo o con centros que no llegaron a destino, y fue Boca el que se aproximó otra vez al arco contrario, con un disparo desviado desde lejos de Ábila.

Liga se quedó con 10 jugadores al finalizar el primer tiempo por una expulsión tras la dura entrada de Orejuela a Reynoso.

Boca sentenció el partido en el arranque del complemento, con un perfecto tiro libre de "Bebelo" Reynoso que se metió junto al palo izquierdo de Gabbarini.

El equipo de Gustavo Alfaro se plantó bien en el medio, descansó con la pelota y pareció no haber quedado afectado por los 2.850 metros de altura de la capital ecuatoriana.

Pudo haber ampliado Boca pero Roldán, a instancias del VAR comandado por el venezolano Jesús Valenzuela, anuló un gol a Eduardo Salvio por una posición adelantada previa.

Y a diez minutos del final, "Wanchope" Ábila quedó cara a cara con Gabbarini, perdió ante el achique del arquero pero el rebote dio accidentalmente en Caicedo, que batió su propia valla.

El desquite se jugará el miércoles 28, desde las 19.15, en la “Bombonera” xeneize.