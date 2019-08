Días y horarios para la segunda fecha del Torneo Clausura 2019

Ayer desde la Liga Deportiva del Oeste confirmaron los días y horarios para la segunda fecha de los torneos de Primera división e inferiores.

En Primera, los seis partidos del segundo capítulo se disputarán el domingo, desde las 15.30. Los encuentros son: Ambos Mundos vs. Independiente (J), Defensa Argentina vs. Rivadavia (J), Villa Belgrano vs. Origone Fútbol Club, Rivadavia (L) vs. River Plate (J), BAP vs. Deportivo Baigorrita y Jorge Newbery vs. Sarmiento. Tendrá fecha libre el club Mariano Moreno.

Cabe recordar que en jornada inaugural se registraron los siguientes resultados: Sarmiento 1 - 2 Mariano Moreno, Deportivo Baigorrita 1 - 0 Newbery, River 3 - 1 BAP, Origone 0 - 2 Rivadavia (L), Rivadavia (J) 1 - 1 Villa Belgrano y Independiente 0 - 0 Defensa.

Resultados de la primera fecha del torneo de inferiores

DÉCIMA

Sarmiento 2 - 0 M. Moreno

Dep. Baigorrita 0 - 1 Newbery

River Plate 0 - 3 BAP

Origone 1 - 0 Rivadavia (L)

Rivadavia (J) 2 - 1 Villa

Independiente 0 - 1 Defensa

NOVENA

Sarmiento 2 - 1 M. Moreno

River Plate 3 - 0 BAP

Origone 0 - 3 Rivadavia (L)

Rivadavia (J) 0 - 1 Villa

Independiente 1 - 1 Defensa

OCTAVA

Sarmiento 5 - 0 M. Moreno

River Plate 0 - 2 BAP

Origone 0 - 3 Rivadavia (L)

Rivadavia (J) 2 - 2 Villa

Independiente 2 - 0 Defensa

SÉPTIMA

Sarmiento 1 - 0 M. Moreno

D. Baigorrita 0 - 2 Newbery

River Plate 4 - 1 BAP

Origone 0 - 2 Rivadavia (L)

Rivadavia (J) 3 - 0 Villa

Independiente 3 - 2 Defensa

SEXTA

Sarmiento 0 - 0 M. Moreno

D. Baigorrita 0 - 0 Newbery

River Plate 1 - 1 BAP

Origone 1 - 5 Rivadavia (L)

Rivadavia (J) 2 - 2 Villa

Independiente 0 - 0 Defensa

QUINTA

Sarmiento 1 - 0 M. Moreno

River Plate 0 - 0 BAP

Rivadavia (J) 1 - 0 Villa

Independiente 0 - 2 Defensa

CUARTA

River Plate 4 - 0 BAP

Origone 0 - 2 Rivadavia (L)

Rivadavia (J) 1 - 3 Villa

Independiente 1 - 0 Defensa

Segunda fecha de las formativas

EL SÁBADO

A. Mundos vs. Independiente

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Defensa vs. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Villa vs. Origone

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. Baigorrita

Sexta: 14.00

Cuarta: 15.30

Newbery vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

EL DOMINGO

A. Mundos vs. Independiente

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Defensa vs. Rivadavia (J)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Villa vs. Origone

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Séptima: 13.30

Rivadavia (L) vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. Baigorrita

Décima: 13.00

Séptima: 14.00

Newbery vs. Sarmiento

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45.