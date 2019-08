Atlético Tucumán logró un ajustado triunfo y profundizó el mal momento de Godoy Cruz

Atlético Tucumán sumó ayer a la tarde sus primeros tres puntos en la Superliga al vencer con lo justo y sobre la hora por 1 a 0 a Godoy Cruz de Mendoza, que sufrió la tercera derrota consecutiva y quedó hundido en un mar de dudas sobre la continuidad de su entrenador Lucas Bernardi.

Bruno Bianchi marcó el único gol a los 41 minutos del segundo tiempo cuando parecía que el encuentro se encaminaba a una igualdad sin goles.

El local encontró sobre el final el premio a su mayor ambición, aunque los dirigidos por Ricardo Zielinski siguen sin mostrar un rendimiento acorde a sus antecedentes.

Las primeras emociones de la tarde se vivieron en la previa del encuentro con el homenaje que ambos equipos realizaron a José Luis “Tata” Brown, ex campeón mundial en México 1986, y en el entretiempo cuando los anfitriones recordaron a Héctor “Chulo” Rivoira, ex DT del club también fallecido la semana pasada.

El primer tiempo sirvió para comprender el pobre arranque de ambos equipos en el torneo -habían perdido en sus dos primeras presentaciones- ya que les costó generar situaciones de peligro en el arco adversario e incluso desnudaron muchos errores a la hora de administrar el balón.

En ese contexto, el local se mostró más ambicioso y buscó el arco defendido por Roberto Ramírez pero le costó encontrar el camino para complicar a los mendocinos.

Lo que no pudieron concretar los delanteros lo hizo Bianchi cuando apareció en el área grande para capitalizar un pase de Gonzalo Castellani y colocó la pelota cerca del ángulo izquierdo del arco mendocino tras un envío que parecía más centro que remate.

Los tucumanos cortaron una racha negativa de cinco derrotas consecutivas en competencias oficiales y sumaron los primeros tres puntos esta temporada.

Godoy Cruz sigue sin encontrar el rumbo futbolístico y sufrió la tercera derrota consecutiva, combinada con la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores, lo que deja en suspenso la situación de su director técnico.