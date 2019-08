Colón le ganó a Gimnasia en la última jugada

Colón de Santa Fe se impuso sobre Gimnasia y Esgrima La Plata 2 a 1 en la última jugada de un partido con tono de final en la lucha por el descenso, que se disputó en el estadio Brigadier Estanislao López por la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El colombiano Wilson Morelo fue el héroe del “Sabalero” al marcar los dos tantos del juego: de cabeza a los 41 minutos de la parte inicial y con una definición rasante cara a cara con el arquero Alexis Martín Arias cuando se cumplía el cuarto y último minuto adicionado.

Gimnasia, ubicado en el último puesto de la tabla de los promedios, había alcanzado la transitoria igualdad a través el paraguayo Pablo Velázquez sobre los nueve minutos del segundo tiempo.

Colón se abrazó sobre la hora a un triunfo que lo dejó dos puntos por encima de Patronato de Paraná y Rosario Central, los otros dos equipos ocupantes de la zona roja, y que le permitió cortar una racha de once encuentros sin ganar por la Superliga.

La última victoria en el torneo local había sido frente a Argentinos Juniors (2-0), el 28 de enero pasado, y por esa razón los hinchas insultaban al DT Pablo Lavallén en el momento que se gestaba la acción de la victoria.

Colón había logrado el jueves pasado su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana con goleada sobre Zulia de Venezuela (4-0) pero le urgía sumar de a tres en la Superliga para no complicar todavía más su situación en la tabla de promedios.

Lavallén le dio descanso a ciertos titulares tras el éxito copero y el equipo tuvo poco volúmen de juego en el primer tiempo, pese a encontrarse con el gol cerca del descanso en una jugada de pelota parada bien ejecutada por Gastón Díaz desde la derecha.

Gimnasia jugó sus mejores minutos en el primer cuarto de hora del segundo período y llegó al empate con una buena maniobra colectiva, que inició su arquero con los pies y culminó el ingresado Velázquez con una palomita en el área chica.

Al “Lobo” se le presentaba una buena oportunidad para ganar su primer partido en el torneo pero no pudo mantener la intensidad y con el correr de los minutos entendió que llevarse un punto de Santa Fe no era un mal negocio.

Colón mejoró con los ingresos de Marcelo Estigarribia, Rodrigo Aliendro y Luis “Pulga” Rodríguez; y exigió a Martín Arias en más de una ocasión, al punto de convertirlo en figura.

El empate estaba a punto de sellarse pero el local encontró un premio en el último intento con una buena definición de Morelo, asistido por el paraguayo Estigarribia.

El “Sabalero” visitará a Independiente el sábado próximo a las 20 y Gimnasia buscará revancha ese mismo día a las 13.15 ante Defensa y Justicia, que perdió los tres partidos disputados esta temporada.