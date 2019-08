Delfino podría contar con Olivera

Tras el empate sin goles frente a Santamarina de Tandil, Sarmiento regresó ayer al trabajo con la mente puesta en el partido de la segunda fecha del torneo de la Primera Nacional, donde visitará este jueves a Instituto de Córdoba en un choque que arrancará a las 19.15.

Frente a la "Gloria", el entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, podría contar con el regreso del experimentado defensor Wilfredo Olivera, quien se recupera de un esguince de tobillo. Al respecto, desde el cuerpo médico confirmaron a Democracia que el futbolista será exigido en el entrenamiento de hoy para saber el diagnostico definitivo.

Quien sí estaría listo para regresar es el defensor Lucas Landa, ya que frente a Santamarina cumplió la fecha de suspensión que arrastraba del torneo pasado. El resto de los jugadores que están entre algodones son Luis Yamil Garnier (rotura de meniscos rodilla derecha), Franco Leys (rotura de ligamentos) y Gabriel Graciani (distensión muscular del posterior izquierdo).

La segunda fecha

Cabe recordar que Instituto de Córdoba y Sarmiento pondrán en marcha la segunda fecha de la Primera Nacional de fútbol, este jueves a las 19.15. La programación es la siguiente:



ZONA A

Sábado 24

A las 13.05: Temperley vs Nueva Chicago. A las 15.30: Atlanta vs Atlético Mitre de Santiago del Estero, Barracas Central vs Alvarado de Mar del Plata y Deportivo Morón vs Guillermo Brown de Puerto Madryn. A las 17.00: San Martín de San Juan vs Estudiantes de Buenos Aires. Y a las 20.05: Independiente Rivadavia de Mendoza vs Ferro Carril Oeste.

Domingo 25

A las 16.00: Platense vs Estudiantes de Río Cuarto, Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs Belgrano de Córdoba.



ZONA B

Jueves 22

A las 19.15: Instituto de Córdoba vs Sarmiento de Junín.

Viernes 23

A las 19.05: Atlético de Rafaela vs Tigre.

Sábado 24

A las 17.05: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Chacarita Juniors.

Domingo 25

A las 15.30: All Boys vs Brown de Adrogué y Almagro vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Y a las 16: San Martín (Tucumán) vs Villa Dalmine.

Lunes 26

A las 20.30: Ramón Santamarina vs Deportivo Riestra. Y a las 21.00: Quilmes vs Defensores de Belgrano.