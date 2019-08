Delfino: "Tuvimos las situaciones más claras"

Al finalizar el empate sin goles entre Sarmiento y Santamarina de Tandil, el entrenador del Verde, Iván Delfino, se mostró conforme con el rendimiento de su equipo pero reconoció que le faltó eficacia en la definición.

A modo de balance, remarcó: "Se dio un partido que yo diría de estudio, como generalmente son los primeros partidos. Tuvimos las situaciones más claras pero no pudimos convertir. Esas situaciones las pudimos tener cuando rompimos líneas pero no fuimos efectivos. Después creo que el partido en algunos pasajes se hizo malo".

Añadió: "En cuanto a situaciones de gol claramente tuvimos más que ellos, algunas situaciones la logramos con buenas asociaciones y otras con más ímpetu pero en definitiva no deja de ser una prueba real. Ya estamos jugando por los puntos y hay que seguir mejorando".

"Ellos tenían jugadores de mucha jerarquía en cancha y eso lógicamente marcó cierta ventaja para ellos. Pero bueno, nosotros hicimos un buen trabajo, sumamos, ahora a descansar y desde el lunes vamos a empezar a preparar el partido en Córdoba", finalizó.