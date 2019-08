"Nos gusta el juego ofensivo", declaró Pizzi

El entrenador de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, consideró que el encuentro de mañana ante Rosario Central "va a ser disputado y friccionado", al hablar en la conferencia de prensa desarrollada luego del entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores.

"Nuestra intención es la de dominar y controlar el balón", aseguró el técnico de 51 años sobre el planteo táctico que intentará desplegar en el cotejo. "Los dos equipos tienen buenos jugadores, nos gusta el juego ofensivo" amplió el ex delantero nacido en la ciudad de Santa Fe.

Pizzi reconoció que "Central siempre para mí es especial, desde que debuté el 8 de junio de 1988" en el fútbol profesional, a los 20 años, en un empate 0-0 ante River Plate en la Liguilla Pre-Libertadores.

Además, el ex Barcelona de España también dirigió al equipo santafesino en 2011, cuando estaba en la B Nacional.

El partido de mañana presentará el debut del enganche paraguayo Óscar Romero, que llegó proveniente de Shanghai Shenhua de China y que ingresará en reemplazo de Nicolás Reniero, transferido a Racing Club.

Al respecto el entrenador azulgrana describió a los hermanos Romero (Óscar y Ángel) como "dos jugadores ofensivos", aunque distinguió que Ángel es mas "delantero" y Óscar, mas de "creación".

"Pueden jugar en cualquier sector de la ofensiva", destacó el ex técnico de Valencia de España

Y en cuanto al equipo que le ganó 1-0 a Gimnasia y Esgrima, en La Plata, el delantero Héctor Fertoli suplantará a Nahuel Barrios.

El lateral Gino Peruzzi sufrió el miércoles una distensión en el aductor izquierdo y el técnico lo reemplazará por Víctor Salazar, ya que Andrés Herrera, que integró el seleccionado argentino que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, tendrá descanso.

Así, la probable formación sería con Nicolás Navarro; Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Sendai y Bruno Pitton; Gerónimo Poblete y Lucas Menossi, Óscar Romero, Fernando Belluschi y Héctor Fertoli; Adam Bareiro.

San Lorenzo comparte el primer lugar en la Superliga junto con Arsenal de Sarandí y su rival de mañana, Rosario Central, al que enfrentará desde las 17.45 en el Nuevo Gasómetro, encuentro que controlará Fernando Rapallini.