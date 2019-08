Braian Salvareschi reemplazaría a Wilfredo Olivera en Sarmiento

Sarmiento tiene todo casi listo para el debut de mañana, ante Santamarina de Tandil, en el torneo oficial de la Primera Nacional (ex B Nacional). El entrenador del Verde, Iván Delfino, tiene gran parte del equipo confirmado para el choque que se jugará desde las 15.30, en el Estadio "Eva Perón" y que tendrá el arbitraje de Carlos Gareano.

De cara al choque de mañana, Delfino tuvo que realizar varios cambios. Por diferentes lesiones, no podrán estar los defensores Luis Yamil Garnier (rotura de meniscos rodilla derecha) y Wilfredo Olivera (esguince de tobillo); y los volantes Franco Leys (rotura de ligamentos) y Gabriel Graciani (distensión muscular del posterior izquierdo).

Tampoco estará presente el buen marcador central Lucas Landa, quien debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Ante estas bajas, el once inicial que Delfino confirmaría hoy sería con Manuel Vicentini; Martín García, Braian Salvareschi, Juan Antonini y Facundo Castet; Claudio Pombo, Federico Vismara, Sergio Quiroga y Francisco Molina; Ariel Cólzera y Pablo Magnín.

En ese probable once inicial también tiene alguna chance el volante Benjamín Borasi, quien podría ocupar la banda derecha de la zona media. Si se confirma su presencia, Pombo pasaría a jugar de doble cinco con Vismara y el que quedaría afuera sería el "Checho" Quiroga.

Al mismo tiempo, durante la semana Delfino también realizó algunos trabajos con Fernando Núñez en lugar de Colzera. No obstante, la buen pegada y jerarquía del volante ofensivo que jugó en Boca serían determinantes al momento de la elección.

Lo cierto es que todas las dudas quedarán despejadas hoy cuando el DT realice el último trabajo táctico de la semana. Luego del entrenamiento, Delfino también confirmaría a los futbolistas que quedaran concentrados para el debut ante Santamarina.

Por el lado del conjunto tandilense, que es dirigido técnicamente por Fernando Quiroz, sus titulares serían: Joaquín Papaleo; Adrián Scifo, Osvaldo Barsottini, Fernando Piñero, Lucas Kruspsky, Mariano González, Marcelo Guzmán, Gustavo Iturra, Román Strada; Fernando Telechea y Martín Michel.