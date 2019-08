Pesar por la muerte del “Chulo” Rivoira

Héctor "Chulo" Rivoira, uno de los históricos entrenadores del ascenso del fútbol argentino, falleció en la madrugada de ayer a los 59 años.

Pese a no haber tenido una destacada carrera como futbolista, dirigió 13 clubes, con campañas memorables en el ascenso, en algunas de ellas con el juninense Sergio Lippi (quien se inició como entrenador profesional con él) como ayudante de campo.

Además, Rivoira estuvo a cargo de equipo importantes de Primera División, como Huracán, Rosario Central y Quilmes.

Su último paso por la Primera fue en la temporada 2009/2010, cuando se hizo cargo de Huracán, que estaba en la última posición de los promedios, y logró que mantuviera la categoría. Actualmente, no tenía club.

El encargado de comunicar la triste noticia fue Ituzaingó, club en el que se retiró como jugador, en 1992, y donde debutó como técnico. A través de un mensaje en la red Twitter no se dieron detalles de lo ocurrido pero trascendió que “Chulo” padecía desde hace un tiempo una grave enfermedad.

No solo era una importante figura del fútbol de ese club. La noticia llegó hasta Alta Córdoba, donde los hinchas de Instituto le guardan un enorme recuerdo ya que bajo su conducción se logró el último ascenso a Primera, en 2004.Además, como entrenador de la Gloria jugó una semifinal por el ascenso en 2015, cuando agarró el equipo en el puesto 21 y a cuatro puntos del descenso directo y logró llevarlo a aquel duelo de ida y vuelta con Patronato, que fue finalmente el que ascendió. El junio de 2016 dejó Córdoba y se fue a Misiones para dirigir a Crucero del Norte, su último club.

También tuvo un recordado paso por Atlético Tucumán, donde fue el técnico de la campaña que en 2009 terminó con el primer ascenso del “Decano” a la Primera División, después de coronarse campeón de la Primera “B” Nacional. Y en Chacarita Juniors, al que ascendió en 1999.

Asimismo, llevó a Sportivo Italiano a Primera en 1986 y a Ituzaingó a la Primera “B” Nacional en la temporada 1991/92. En el exterior se hizo cargo de Liga de Quito en 2002.

El recuerdo de Rodrigo Aillapán y Fabio Schiavi

El futbolista juninense Rodrigo Aillapán escribió en su Facebook: “Querido ´Chulo´, que noticia tan triste, fue un placer tenerte como D.T. Gracias por todo, QePD”.

Consultado por “Democracia”, el “Indiecito Aillapán agregó: “Lo tuve como técnico en Almirante Brown. Una gran persona y gran entrenador. Está a la vista todo lo que gano donde fue a dirigir. Me quedo con los mejores recuerdos de él, en especial como persona”, completó Aillapán.

Por su parte, el linqueño Fabio Schiavi, ex jugador profesional y actual técnico de fútbol en el Deportivo Arenaza (tras dirigir en varios torneos a Rivadavia de Lincoln), escribió en su Facebook: “Chulo, fuiste un gran DT pero sobre todo un tipazo. Cuántos recuerdos en Chacarita, Quilmes y en Ecuador. Qué pronto te fuiste, un abrazo a la familia y descansa en paz Maestro”, cerró el “Flaco” Schiavi.