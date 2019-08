Defensa superó a Baigorrita y sigue al tope de las posiciones

Se disputó la novena fecha del campeonato oficial de fútbol Senior que organiza la Liga Deportiva del Oeste y el elenco de Defensa Argentina superó 1 a 0 a Deportivo Baigorrita, para seguir al tope de las posiciones con un punto de ventaja sobre Sarmiento, que derrotó 2 a 0 a Ciclista.

Los demás resultados registrados fueron los siguientes:

Ambos Mundos 2 vs. River Plate 1; B.A.P. 0 vs. Jorge Newbery 0; Origone 1 vs. Villa Belgrano 0; Singlar de Ascensión 1 vs. Mariano Moreno 0 y Rivadavia de Junín 0 vs. Independiente 2.

Las posiciones

Con estos resultados, así quedaron las posiciones:

Equipos..................... J..... G... E... P...G.F..G.C..Pts.

Defensa Argentina....9.... 7...2.. 0... 15. 4..23

Sarmiento................9.... 7... 1....1... 19. 8..22

B. A. P......................9.... 5...4.. 0... 21. 8.. 19

Singlar (Ascensión)...9....4...5.. 0... 16. 6...17

River Plate................9.... 5... 1... 3....11.. 12.. 16

Origone...................9....4...3.. 2...20..11... 15

Independiente..........9.... 3... 1... 5... 15. 17... 10

Mariano Moreno......9.... 3... 1... 5... 18. 23.. 10

Ambos Mundos........9.... 2...3.. 4... 13. 19.. 9

Jorge Newbery.........9.... 2... 1... 6... 12. 17... 7

Rivadavia de Junín....9.... 1...4.. 4....6...11... 7

Villa Belgrano...........9.... 1...4.. 4....11.. 16.. 7

Ciclista.....................9.... 1...3.. 5... 6. 12.. 6

Deportivo Baigorrita.9.... 1... 1... 7....9..28. 4