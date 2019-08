Almagro sorprendió a Boca y lo eliminó por penales

Almagro eliminó a Boca de la Copa Argentina, al superarlo por disparos desde el punto del penal tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, anoche en el estadio Único de la ciudad de La Plata.

Antes de iniciarse el partido, se hizo un minuto de silencio en homenaje a José Luis "Tata" Brown, fallecido esta semana, ex jugador de Estudiantes de La Plata, Boca y la Selección Nacional (fue campeón del mundo en México 1986) y ex técnico de Almagro en dos ocasiones.

En su debut con la casaca xeneize, el italiano Daniele De Rossi debutó e hizo el gol del equipo de Gustavo Alfaro, de cabeza a los 27 minutos de la etapa inicial, lapso en el cual los de la ribera fueron superiores a su adversario, aunque sin crear mucho peligro ante la valla de Christian Limousín.

Pero los auriazules se descuidaron, bajaron mucho el nivel en el segundo tiempo y comenzaron a llegar con peligro. Boca se relajó y lo igualó un ex jugador boquense, el "Burrito" Juan Manuel Martínez, a los 38 minutos del segundo parcial, tras un doble error del defensor Junior Alonso y el arquero Marcos Díaz.

Debieron definir con remates desde el punto del penal y allí fue más preciso Almagro, que anotó sus tres primeros penales, mientras que tras el tanto desde lso 12 pasos inicial de Tevez, Limousin fue el héroe al atajarle los remates a Mac Allister y Hurtado y finalmente remató pro sobre el travesaño Salvio, sellándose el 3 a 1 desde los once metros de los tricolores, quienes así dieron la sorpresa, eliminaron al CABJ y pasaron a octavos de final de la Copa Argentina 2019 y se llevaron el cheque de 1.180.000 pesos.

Almagro enfrentará en la siguiente instancia al ganador de la llave que disputarán Talleres de Córdoba y Banfield, por lo que quedó disuelta la chance de que Boca pudiera enfrentar a River Plate en las semifinales del certamen integrador.