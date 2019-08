El técnico Walter Otta tiene el equipo de Atlético Rafaela para el debut ante Brown de Adrogué

El entrenador de Atlético de Rafaela, Walter Otta, definió el equipo titular que afrontará el debut en la Primera B Nacional, cuando el equipo celeste visite el sábado a las 12 a Brown de Adrogué.

El once de Atlético estará integrado por Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Joaquín Quinteros; Ijiel Protti y Alan Bonansea.

En la formación se destaca la presencia del veterano Nereo Fernández, quien a los 40 años llegó para brindar su experiencia en un campeonato que para los rafaelinos tiene como objetivo lograr el retorno a primera división.

Otta mantenía la duda sobre la presencia del tucumano Quinteros, quien por una lesión se perdió los trabajos de la primera parte de la pretemporada, pero que es considerado titular y estará en el debut.

En cambio, no será de la partida el delantero Denis Stracqualursi, quien todavía no está en óptimo estado físico y por lo tanto la dupla de ataque estará integrada por Ijiel Protti y Alan Bonansea.

El plantel de Atlético viajará el viernes a primera hora de la tarde hacia Buenos Aires luego de completar su semana de trabajo con entrenamientos en el estadio y en el autódromo de Rafaela.