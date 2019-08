Nicolás Reniero es la quinta y última incorporación de Racing

El delantero de San Lorenzo Nicolás Reniero se convirtió anoche en el quinto y último refuerzo de Racing Club para la temporada 2019-2020, ya que se cerró un acuerdo de palabra entre ambos clubes que será rubricado en las próximas horas, anticiparon fuentes de la entidad de Avellaneda.

Racing abonará 3.000.000 de dólares netos para quedarse con el 80 % de la ficha del ex Almagro y San Lorenzo conservará el 20 % restante, por lo que seguirá reduciendo un plantel que tiene una sola competencia en vista para lo que resta del semestre, y al que hoy se sumaron los hermanos paraguayos Oscar (justamente ex "académico) y Ángel Romero.

En principio las autoridades sanlorencistas querían 500.000 dólares más, pero todo se terminó acordando en los montos que pretendía el titular racinguista Víctor Blanco, aunque no por la totalidad del pase, algo que conformó a su colega sanlorencista Matías Lammens.

La resolución del pase este jueves obedeció a la premura que tenía San Lorenzo por seguir desprendiéndose de jugadores que no eran muy tenidos en cuenta por el técnico Juan Antonio Pizzi y la tranquilidad de Racing, que tenía un tiempo extra para resolver otra contratación a partir de la grave lesión sufrida por el juvenil Julián López (el volante central sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará seis meses inactivo).

Walter Montoya

se pone a punto

La otra buena noticia del día para Racing se dio en el entrenamiento matutino, cuando el mediocampista Walter Montoya realizó trabajos de campo por primera vez en la semana tras la lesión en el hombro derecho y se perfila para quedar a disposición del técnico Eduardo Coudet para el clásico ante River Plate por la tercera fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

Montoya, de 26 años, se recuperó de la lesión en la articulación acromioclavicular derecha sufrida frente a Vélez Sarsfield en la jornada pasada por lo que ayer intensificó su proceso de recuperación con ejercicios en el campo de juego.

Junto a Montoya se movió el defensor Alejandro Donatti quien continúa con la rehabilitación de la lesión muscular en el bíceps femoral distal del miembro inferior derecho.

Desde el cuerpo técnico y médico "albiceleste" confían en que el "Flaco" llegará en correctas condiciones físicas al clásico ante el conjunto "Millonario".

Por su parte, el mediocampista Matías Zaracho estuvo en kinesiología y en el gimnasio del estadio para dejar atrás de manera definitiva la talalgia en el talón derecho para estar presente en el choque ante los dirigidos por el entrenador Marcelo Gallardo.

El plantel ya se prepara para el choque ante River

El resto del plantel se movió en la cancha auxiliar del Cilindro de Avellaneda donde llevó a cabo ejercicios de fútbol en espacios reducidos con acumulación de pases, trabajos de definición uno contra uno y tareas de coordinación.

El "Chacho" Coudet luego separó al grupo y diagramó un trabajo de salidas desde el fondo con desbordes y definición, para regresar en última instancia a la práctica de fútbol reducido con hincapié en la tenencia de la pelota.

El plantel "albiceleste" volverá a los entrenamientos hoy cuando enfrente en un encuentro amistoso a Arsenal de Sarandí, a puertas cerradas y sin posterior atención a los medios de comunicación.

Racing Club recibirá a River Plate el próximo sábado desde las 20 en el estadio Presidente Perón, con arbitraje a confirmar, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Superliga Argentina.